大阪・堺市に、通信大手のKDDIが大規模なAIデータセンターをオープンしました。中継です。

ここにはAIデータセンターの“心臓”にあたる、「サーバー」が設置されています。ジェミニなど生成AIを使う方もいらっしゃると思いますが、このサーバーで高度な学習などが行われています。

そして、青い管には冷たい水が流れています。複雑な計算処理には多くの電力が必要となり、膨大な熱が放出されるので、冷たい水で冷却し、温かくなった水は、今度はこの赤い管を通って冷却設備に運ばれ冷やされます。

AIデータセンターの開設には、冷却設備を整備できるかも大きな課題ですが、ここは、元々液晶パネル工場だったため、そのときから使われている冷却設備を活用しています。

──なぜ国内でAIデータセンターの建設が必要なのでしょうか？

機密情報をなるべく日本国内の安全な環境で管理できるよう、政府も「重要なインフラ」として、AIデータセンターの開設を後押ししています。

「データは21世紀の石油」と言われ、データ拠点を国内に置くことは日本のデジタル競争力に直結します。安心・安全にAIを使える環境の整備が急がれています。