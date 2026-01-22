お笑いコンビ「アンガールズ」の山根良顕（49）が、21日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。同窓会に参加した時のエピソードを披露した。

同窓会の話題になり、山根は「1回行ったけど、なんか微妙だったなぁ」とポツリ。「学生時代にエラそうだったやつが、そのままちょっとエラそうな雰囲気で。早めに帰ったような気が」と思い返した。

当時仲良くしていた友人たちは、山根抜きですでに何度か会っていたようで、「意外と距離が開きすぎてて」「急に入って“芸能界はどうなの？”みたいな話をされて」と回想。「でも大して分からない。芸能界の話って」と打ち明けた。

そのため「なんだ山根、あんま知らねぇな」という雰囲気になってしまったといい、「凄く微妙で、早めに帰った。面白かった記憶はないですね」と告白。「芸能界のことをみんな聞きたいのよ、たぶん。でもホントに芸能界のこと全然分からないから」と話した。

これを受けて、相方の田中卓志は「みんなが興味があるような、アイドルがどうこうとか、知らないもんね」と同情。お笑いタレント・ケンドーコバヤシも「芸人界のことは知ってるけど」と続けたが、山根は「芸能界の闇的な、実話ナックルズに書いてるようなことは全然分からないけど、みんなのほうがそっちに詳しい」と嘆いた。

そして「記事とかで見てるから」という山根に、田中は「“誰々と誰々が付き合ってるじゃん”みたいなのを言われて、“えっそうなの？”って逆に教わる」とも。山根は「そんな感じになっちゃう」と同意していた。