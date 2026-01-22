「黒夢」や「SADS」でも活動したロックミュージシャンの清春（57）が22日までに自身のインスタグラムを更新。国民的人気を誇った女性アイドルとの初対面を報告した。

「@fc_satoko サトちゃんがメンバーだというのをきっかけに、未唯さんのステージを拝見出来ました」と、「ピンク・レディー」の未唯mieとのツーショットを投稿。「そしてなんと終演後ご本人にお会いさせて頂けました」とつづった。

「誰かにお会いするのにあんなにガッチリ緊張して全く上手くお話し出来なかったのなんてもしかしたら生まれて初めてだったかもしれません。。。嬉しすぎました、未唯さんありがとうございました！」と記した。

「未唯さんのステージは大変美しくて躍動的、素晴らしかったです、音楽的にも凄く多彩でハイレベルだっでした」と感激。「さとちゃんのプレイも際立ってた！凄いわさとちゃん、ありがとうねー！」とした。

この投稿に、サトちゃんこと、活動休止中のバンド「FUZZY CONTROL」のベース、菅沼知子は「初めての清春さん見られて光栄でした」とコメント。

ファンからも「豪華なツーショット」「凄いツーショット」「意外なツーショット」「最高」「素敵な出逢いですね」「清春さんが...緊張するなんて」などの声が寄せられている。