壮大さと威厳をコンセプトにしたデザイン

2026年1月9日から11日まで開催された東京オートサロン2026において、トヨタ車のカスタマイズブランド「MODELLISTA（モデリスタ）」を手がけるトヨタカスタマイジング＆ディベロップメントは、「アルファード」をベースとしたコンセプトカー「ALPHARD MODELLISTA CONCEPT（アルファード・モデリスタ・コンセプト）」を出品しました。

白いグリルが印象的なアルファード・モデリスタ・コンセプトは、「壮大さ（Magnific）」と「威厳（IMPERIAL）」を意味する「マグネフィック・インペリアル（Magnific IMPERIAL）」をデザイン・コンセプトにしているとリリースで説明されています。

「このモデルは、上質、洗練、機能といった、モデリスタが目指す方向性を示すものとなります。具体的には、2つのデザイン・テーマが存在します」とモデリスタの担当者は言います。

「ひとつめのテーマはローブ・デコルテです。ローブ・デコルテをイメージして、裾広がりのシルエットを採用しています」と担当者。

ローブ・デコルテとは、肩や首を露出したノースリーブのドレスを指し、格式の高い女性の礼装となります。よくよくコンセプトカーを見れば、フロントやサイドの一番下の部分は、裾広がりのようなシルエットになっています。

「そして、もうひとつのテーマがジオメトリカル・オーガニックです。これは昨年から採用しているモデリスタのデザインフィロソフィーです。ジオメトリカルとは幾何学模様であり、硬さを表現したもの。そしてオーガニックは柔らかい表現となります。

硬さと柔らかさを使い分ける独自のデザインになります。ボディサイドは、面の柔らかい表情となっていますが、下の端はシャープにカットして硬さを表現します。先進的なイメージを狙ったものとなります」

ちなみに、モデリスタは昨年の東京オートサロンに、ジオメトリカル・オーガニックを表現するオブジェ「エンブリオ」を出品しており、今回のコンセプトカーは、そのデザインを商品に落とし込んだものとなります。

つまり、今回のアルファード・モデリスタ・コンセプトは、ジオメトリカル・オーガニックというモデリスタのデザインフィロソフィーをベースに、ローブ・デコルテのイメージをミックスすることで、壮大で威厳ある「マグネフィック・インペリアル（Magnific IMPERIAL）」を実現したといえるでしょう。

このアルファード・モデリスタ・コンセプトのカスタムに使われているパーツは、まだ市販前のものであり、「今回の東京オートサロン2026での評判を元に、用品に落とし込んでいきたいと思っています」と担当者は説明します。

ちなみに、もう1台の出品車である「レクサスES・モデリスタ・プロトタイプ」は、市販目前の開発中のモデリスタ用品を装着したものでした。

それに比べると、「ルファード・モデリスタ・コンセプトのパーツは、もう1段階、市販から遠いものとなります。ちょっと先の未来のモデリスタをイメージさせるのが、アルファード・モデリスタ・コンセプトといえるでしょう。