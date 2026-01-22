気象庁によりますと、東日本太平洋側と西日本では、昨年１１月中旬から降水量の少ない状態が続いています。

四国地方では、去年１１月１１日から今年１月２１日までの降水量が、平年の１割以下となっているところがあります。今後も１か月程度は低気圧の影響を受けにくく、降水量の少ない状態が続く見込みです。農作物や水の管理等に十分注意してください。記録的な少雨となった令和７年には、冬から春にかけて大規模な林野火災が全国的に多く発生しました。火の取り扱いに十分注意してください。降水量（１１月１１日から１月２１日まで）（速報値）降水量（ミリ） 平年比（％）名古屋 ６８．０ ４７静岡 ７２．０ ３２大阪 ７３．５ ５５奈良 ５４．５ ４０高松 ２３．０ ２２高知 １８．５ ９福岡 ８１．５ ４６大分 ２２．５ １８鹿児島 ７５．０ ３５宮崎 ７２．０ ３８▶この記事を最初から読む