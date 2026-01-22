RSK

気象庁によりますと、東日本太平洋側と西日本では、昨年１１月中旬から降水量の少ない状態が続いています。

この状態は、今後１か月程度は続く見込みです。農作物や水の管理等に十分注意してください。

記録的な少雨となった２０２５年（令和７年）には、冬から春にかけて大規模な林野火災が全国的に多く発生しました。火の取り扱いに十分注意してください。

降水量が、平年の１割以下の地域も

気象庁によりますと、東日本太平洋側と西日本では、去年１１月中旬から低気圧の影響を受けにくく、降水量の少ない状態が続いています。

四国地方では、去年１１月１１日から今年１月２１日までの降水量が、平年の１割以下となっているところがあります。

今後も１か月程度は低気圧の影響を受けにくく、降水量の少ない状態が続く見込みです。

農作物や水の管理等に十分注意してください。記録的な少雨となった令和７年には、冬から春にかけて大規模な林野火災が全国的に多く発生しました。火の取り扱いに十分注意してください。

　降水量（１１月１１日から１月２１日まで）（速報値）
　　　　　　　　　　　降水量（ミリ）　　平年比（％）
名古屋　　　　　　　　　　６８．０　　　　　　４７
静岡　　　　　　　　　　　７２．０　　　　　　３２
大阪　　　　　　　　　　　７３．５　　　　　　５５
奈良　　　　　　　　　　　５４．５　　　　　　４０
高松　　　　　　　　　　　２３．０　　　　　　２２
高知　　　　　　　　　　　１８．５　　　　　　　９
福岡　　　　　　　　　　　８１．５　　　　　　４６
大分　　　　　　　　　　　２２．５　　　　　　１８
鹿児島　　　　　　　　　　７５．０　　　　　　３５
宮崎　　　　　　　　　　　７２．０　　　　　　３８

