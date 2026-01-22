【少雨に関する気象情報】 東日本太平洋側と西日本では、去年11月中旬から降水量の少ない状態が続く 四国地方では平年の1割以下の地域も 山林火災に警戒を【気象庁発表】
気象庁によりますと、東日本太平洋側と西日本では、昨年１１月中旬から降水量の少ない状態が続いています。
この状態は、今後１か月程度は続く見込みです。農作物や水の管理等に十分注意してください。
記録的な少雨となった２０２５年（令和７年）には、冬から春にかけて大規模な林野火災が全国的に多く発生しました。火の取り扱いに十分注意してください。
降水量が、平年の１割以下の地域も
気象庁によりますと、東日本太平洋側と西日本では、去年１１月中旬から低気圧の影響を受けにくく、降水量の少ない状態が続いています。
今後も１か月程度は低気圧の影響を受けにくく、降水量の少ない状態が続く見込みです。
農作物や水の管理等に十分注意してください。記録的な少雨となった令和７年には、冬から春にかけて大規模な林野火災が全国的に多く発生しました。火の取り扱いに十分注意してください。
降水量（１１月１１日から１月２１日まで）（速報値）
降水量（ミリ） 平年比（％）
名古屋 ６８．０ ４７
静岡 ７２．０ ３２
大阪 ７３．５ ５５
奈良 ５４．５ ４０
高松 ２３．０ ２２
高知 １８．５ ９
福岡 ８１．５ ４６
大分 ２２．５ １８
鹿児島 ７５．０ ３５
宮崎 ７２．０ ３８
▶この記事を最初から読む