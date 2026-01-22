ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹»Ë¾å4¿ÍÌÜ¤Î4Ï¢ÇÆ¡õÎòÂå3°Ì¥¿¥¤5ÅÙÌÜ¤ÎÆüËÜ°ì¤ØµÕÅ¾¤Ç½éÀïÆÍÇË¡ÚÂîµåÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Û
¡¡¢¡Âîµå¡¡Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Ê22Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î4²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢4Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¡áËÌ¶å½£»Ô½Ð¿È¡á¤¬½éÀï¤ËÄ©¤ß¡¢17ºÐ¤Î¹â¿¹°¦±û¡ÊÂçºå¡¦»ÍÅ·²¦»û¹â¡Ë¤ò4¡½1¡Ê7¡½11¡¢11¡½4¡¢13¡½11¡¢11¡½2¡¢11¡½9¡Ë¤Ç²¼¤·¤Æ¡¢5ÅÙÌÜ¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¸þ¤±¤ÆµÕÅ¾¾¡Íø¤ÇÈ¯¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡Âè1¥²¡¼¥à¡ÊG¡Ë¤Ï4¡½1¤«¤é¤Î6Ï¢Â³¼ºÅÀ¤¬¶Á¤¯¤Ê¤É¤·¤ÆÀè¼è¤òµö¤·¤¿¡£Âè2G¤ÏÍ×½ê¤ÇÆÀ°Õ¤Î¶¯Îõ¤Ê¥Õ¥©¥¢¥Ï¥ó¥É¤¬·è¤Þ¤ë¤Ê¤É½øÈ×¤«¤é¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤Æ¼è¤êÀÚ¤ê¥¿¥¤¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤â¤Ä¤ì¤¿Âè3G¤Ï½ªÈ×¤Î¥é¥ê¡¼¤ÇÇ´¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¼è¤êÀÚ¤ê13¡½11¤ÇÀè¹Ô¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£Âè4G¤Ï³«»Ï¤«¤é8Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¤·¤Æ´°¾¡¤·¤¿¡£Âè5G¤Ï½øÈ×¤Ë3Ï¢Â³¼ºÅÀ¤·¤ÆÀè¹Ô¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢·ã¤·¤¤¥é¥ê¡¼¤Î±þ½·¤òÀ©¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¶¥¤ê¹ç¤¤¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¼è¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯Âç²ñ¤Ç¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹½à¡¹·è¾¡¤ÇÄË¤á¤¿º¸ÏÓ¤¬²óÉüÅÓ¾å¤Ê¤¬¤éÊ³Æ®¡£·è¾¡¤Ç¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤Î´é¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤Ã¤¿À®Ä¹Ãø¤·¤¤Ä¥ËÜÈþÏÂ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤òÂà¤±¤¿¡£ºòÇ¯11·î¤Ë¤Ï¡ÖWTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡×¤ÇÍ¥¾¡¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¸å¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¹ñºÝÂç²ñ¤òÀ©¤·¤Æ¡¢´°Á´Éü³è¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤ÆÄ©¤àº£Ç¯¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡½éÀïÁ°¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤óÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤¬¡¢¤É¤³¤ÇÉé¤±¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤Áª¼ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·ë²Ì¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë°ìÀï¤º¤ÄÀï¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÎÆ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¡£º£Âç²ñ¤Ç¤Ï1992¡Á97Ç¯¤Ë6Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¾®»³¤Á¤ì°ÊÍè¤Ç»Ë¾å4¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î4Ï¢ÇÆ¤¬·ü¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã£À®¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÎòÂå3°Ì¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë5ÅÙÌÜ¤ÎÆüËÜ°ì¤È¤â¤Ê¤ë¡£
¢¡Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡¦ÃË½÷¥·¥ó¥°¥ë¥¹²áµî10Âç²ñ¤ÎÍ¥¾¡
³«ºÅÇ¯¡¡¡¡ÃË¡¡»Ò¡¡¡¡¡¡½÷¡¡»Ò¡¡
16Ç¯¡¡¿åÃ«¡¡¡¡È»¡¡ÀÐÀî¡¡²Â½ã
17Ç¯¡¡¿åÃ«¡¡¡¡È»¡¡Ê¿Ìî¡¡Èþ±§
18Ç¯¡¡Ä¥ËÜ¡¡ÃÒÏÂ¡¡°ËÆ£¡¡ÈþÀ¿
19Ç¯¡¡¿åÃ«¡¡¡¡È»¡¡°ËÆ£¡¡ÈþÀ¿
20Ç¯¡¡±§ÅÄ¡¡¹¬Ìð¡¡ÁáÅÄ¡¡¤Ò¤Ê
21Ç¯¡¡µÚÀî¡¡¿ð´ð¡¡ÀÐÀî¡¡²Â½ã
22Ç¯¡¡¸Í¾å¡¡È»Êå¡¡°ËÆ£¡¡ÈþÀ¿
23Ç¯¡¡¸Í¾å¡¡È»Êå¡¡ÁáÅÄ¡¡¤Ò¤Ê
24Ç¯¡¡Ä¥ËÜ¡¡ÃÒÏÂ¡¡ÁáÅÄ¡¡¤Ò¤Ê
25Ç¯¡¡¾¾Åç¡¡µ±¶õ¡¡ÁáÅÄ¡¡¤Ò¤Ê
¢¡ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¥·¥ó¥°¥ë¥¹À®ÀÓ
14Ç¯¡¡64¶¯
15Ç¯¡¡64¶¯
16Ç¯¡¡8¡¡¶¯
17Ç¯¡¡32¶¯
18Ç¯¡¡16¶¯
19Ç¯¡¡4¡¡¶¯
20Ç¯¡¡Í¥¡¡¾¡
21Ç¯¡¡4¡¡¶¯
22Ç¯¡¡½àÍ¥¾¡
23Ç¯¡¡Í¥¡¡¾¡
24Ç¯¡¡Í¥¡¡¾¡
25Ç¯¡¡Í¥¡¡¾¡