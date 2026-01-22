¡Ö¥Ç¥ì¥Ç¥ì¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¥É¥é¥Þ¶¦±é¤«¤é2Ç¯¸å¤ËÅÅ·âº§à²ìÍè¸¿Í¡õÜÆÁÒÆà¡¹á¤ª¤Ç¤«¤±É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÉÊ¤¬¤¤¤¤¡×¡Ö¥ê¥¢¥ë¤ÇÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¥¨¥â¤¹¤®¡×
²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÉ×ÉØ
¡¡ÇÐÍ¥¤Î²ìÍè¸¿Í¤¬¡¢ºÊ¤Ç½÷Í¥¤ÎÜÆÁÒÆà¡¹¤ÈÉ×ÉØ¤Ç½Ð¤«¤±¤¿Àè¤Ç¤Î³°¿©¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡ÖGreat encounter with¡ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¡Ë¡×¤È¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡ÖNOBU¡×¤ÎÅìµþ¡¦¸×¥ÎÌç¤Ë¤¢¤ë¡ÖNOBU TOKYO¡×¤ËÉ×ÉØ¤ÇË¬¤ì¡¢¥·¥§¥Õ¤Î¾¾µ×¿®¹¬¤µ¤ó¤é¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤ÏÜÆÁÒ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤â¥¿¥°ÉÕ¤±¤µ¤ì¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤ÏÎÁÍý¤ä¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¡£
¡¡É×ÉØ¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÌ¤¤À¤Ë¤¢¤Î¥É¥é¥Þ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡×¡ÖÜÆÁÒÆà¡¹¤â¾®´é¤Ê¤Î¤Ë¡¢²ìÍè¸¿Í¤¬¤è¤ê¾®´é¤Ê¤Î¤¬À¨¤¤¡×¡ÖÜÆÁÒÆà¡¹¤Ï¤¤¤¤¿Í¤È·ëº§¤·¤¿¤è¤Í¡¢²ìÍè¸¿Í¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉÊ¤¬¤¤¤¤¡×¡Ö¤³¤ÎÉ×ÉØ¹¥¤¤À¤Ê¡Á¥É¥é¥Þ¸«¤Æ¤¿¤·¡×¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ÇÜÆÁÒÆà¡¹¤ËÅÅÏÃ¤µ¤»¤é¤ì¤ë²ìÍè¸¿Í¤¬¥Ç¥ì¥Ç¥ì¤Ç²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥¥å¥ó¤È¤¹¤ë¡×¡Ö¤¤Ã¤È¹¬±¿¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥ê¥¢¥ë¤ÇÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¥¨¥â¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£¡¡²ìÍè¤ÈÜÆÁÒ¤Ï2014Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖN¤Î¤¿¤á¤Ë¡×(TBS)¤Ç¶¦±é¡¢16Ç¯¤Ë·ëº§¡£17Ç¯¤ËÂè1»Ò¡¢21Ç¯¤ËÂè2»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£