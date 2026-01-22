女優・剛力彩芽との2ショットを公開した27歳の女子プロ「めいさんに癒された１日」とYouTube収録を楽しく振り返り
吉川桃が自身のインスタグラムを更新。本間ゴルフのYouTube収録で、女優の剛力彩芽と一緒だったことを楽しそうに投稿した。
【写真】ゴルフが大好きな剛力彩芽と、笑顔でピース
「めいさんに癒された１日」と記すと、周囲にたくさんのクラブが並ぶ部屋とゴルフショップの店内で撮影したにこやかな2ショットを公開した。ゴルフ歴は約8年になると言う剛力は、昨年10月、本間ゴルフのアンバサダーに就任。山形県酒田市にある工場を訪問したことをインスタグラムに投稿している。また本間ゴルフのYouTubeでは工場でシャフト巻きなどの作業に自ら挑戦する様子も収録されていた。吉川は2017年7月のプロテストに一発合格。19年にはステップ・アップ・ツアー開幕戦「rashink×RE SYU RYU/RKBレディース」で優勝している。昨年も下部ツアーからのスタートだったが、第1回リランキングでレギュラーツアーに昇格すると終盤までその座をキープした。残念ながらシード権獲得とはならなかったが、ファイナルQTで32位に入り、26年前半戦はレギュラーツアーに参戦。上位進出、そして優勝を目指す。
