補導時に少年2人の胸ぐらつかみ…1人はすり傷負う 50代男性巡査部長を特別公務員暴行陵虐致傷などの容疑で書類送検 奈良県警
補導時に少年計２人の胸ぐらをつかみ、うち１人にすり傷を負わせたとして、奈良県警の男性巡査部長（５０代）が特別公務員暴行陵虐致傷などの疑いで書類送検されました。
奈良県警が１月６日付けで、特別公務員暴行陵虐と同致傷の容疑で書類送検したのは、同県警に所属する５０代の男性巡査部長です。
県警によると巡査部長は、以下の疑いが持たれています。
▽去年１０月３日深夜に、補導で少年をパトカーの後部座席に乗り込ませる際や、乗り込ませた後に指導・説諭する際に、その少年の胸ぐらをつかみ、首にすり傷を負わせた疑い
▽同日、その後の別の少年の補導で、パトカーの後部座席に乗り込ませる際に襟元をつかんだほか、乗り込ませた後に指導・説諭する際に、その少年の胸ぐらをつかんだ疑い
少年２人のうち１人の保護者から苦情があり、事案が発覚しました。
県警は書類送検と同日付で、巡査部長に「所属長訓戒」の処分を下しました。
県警監察課は「職員に対する指導を徹底し、再発防止に努めてまいります」とコメントしています。