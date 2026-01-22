バッグもリュックも大きすぎ…ちょっとした外出時、どうすれば？ スマホも入るボトルホルダーが「これだけでいい」「手ぶらで最高」
コンビニ・スーパーへの買い物、郵便局・銀行の用事、近所の散歩など、ちょっとした外出をする時にずっと困っていた。「バッグもリュックも大きすぎて邪魔」なのだ。できるだけミニマルスタイルで動きたいものの、スマホ・財布・自宅の鍵・水筒・ハンカチ・マスク・常備薬など、出歩く時のマストアイテムは少なくない。洋服のポケットに入れるにしても限界はある。手回り品を入れてシルエットが崩れたりかさばったりするのはかえってわずらわしい。このように悩んでいた日々が、ある商品を見つけてあっけなく終わってしまったのだ。
■「バッグもリュックもいらなくなる」スマホが入るボトルホルダーが便利すぎた
見つけたのは『TYESO』の『マルチユースボトルポーチ』。小さすぎず大きすぎない絶妙なサイズ感で、ちょっとした外出用にぴったりだ。また、普段使いしやすいデザインにも惹かれた。
〇注目ポイント
・3Wayスタイルで持ち運びできる。
・雨や汚れを気にせず使える撥水加工済み。
・軽くて丈夫。衝撃に強い。
・多機能収納ポケットつき。
・サイズは2種類。カラーは7種類。
構造は非常にシンプル。水筒・ボトルを入れられるドローコード式のポケットと、マルチに使えるファスナーつきのフロントポケットの2種類。そして、持ち運び用のストラップと小物を掛けられるカラビナを備えている。
水筒・ボトル用のポケットは、口をギュッと絞れるため安定感が抜群。飲み物を入れて移動しても揺れにくく、とても歩きやすかった。
水筒・ボトル用のポケットに、小物類を入れてもいいかもしれない。汎用性に優れているのも『マルチユースボトルポーチ』の魅力だろう。
ファスナーつきのフロントポケットは、スマホを入れるのに最適だ。大きく口が開き、かつスマホを入れてもいくらか余裕があり、出し入れするのにストレスは感じなかった。
ファスナーがしっかりした作りだったり掴みやすかったりするのはポイントが高い。貴重品を入れる場所なのだから、安心感は欲しくなるだろう。
また、鍵やパスケースといった小物をつけておけるカラビナを搭載している。
手持ち用のハンドルもあり、気分やシーンに応じて使い分けができそうだ。
頻繁に出番がありそうだからこそ、長持ちするかどうかは気になるところ。『マルチユースボトルポーチ』は、水や汚れに強い撥水加工を施している。雨の日でも心置きなく使えるのはありがたい。
丈夫でありながら、本体は超軽量だ。肩にかけたり持ったりしても負担はなく、手ぶらで外出したい時に重宝するだろう。
〇マルチユースボトルポーチの口コミ
・犬の散歩やジムでの運動にも役立つ。
・ペットボトルとスマホと小物で収納は十分すぎる。
・見た目がシンプルでいい。色が豊富なのもGOOD。
・旅行やフェスはこれだけで動き回れて助かる。
”小荷物派”やちょっとした外出用の荷物入れとして、取り入れてみるとよいかもしれない。
