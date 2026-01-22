元テレビ東京のフリーアナウンサー森香澄（30）が22日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に出演。アナウンサーの入社試験について語った。

就職活動では「東京キー局全部受けましたし、大阪まで受けました。で、ダメで、テレ東に拾ってもらいました」と告白。第1志望はフジテレビだったが、その最終選考のカメラテストで、ミスを連発したという。

「好きな食べ物は？って聞かれて“からあげです”って答えたんです。そのあとすぐに、英語で言うと？って聞かれて、“バード”って答えたんですよ。そしたらめっちゃ失笑されて」と回顧した。

さらに、クリスマスイベントの中継を想定して1分リポートするというテストもあり、「いろんな物が置いてあって、何を使ってもいい。リポートをしていたたら最後10秒ぐらい余って。でも、しゃべらないといけないってなった時に、目の前にピストルがあったんですよ。それを取って、カメラに向かって“バーン！あ、本当に撃ったと思いました？残念でした”って言ったんです。で、落ちました」と苦笑。「受かった子が東大だったので。知的な子を求めていたんだなと思います」と分析した。