¡¡·Ù»¡Ä£¤Ï22Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÆüËÜË¡¿Í¤Ë¡¢½°±¡Áª¤Î¸õÊä¼Ô¤é¤Ø¤Î´í³²¤ò¼¨º¶¤¹¤ëÅê¹Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢È¯¿®¼Ô¾ðÊó¤Î¶ÛµÞ³«¼¨¤Ë¶¨ÎÏ¤òµá¤á¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Ã±ÆÈ¤Ç¥Æ¥í¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¥í¡¼¥ó¥ª¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡ÊLO¡Ë¤Ë¤è¤ëÈÈ¹ÔËÉ»ß¤Î¤¿¤á¡¢16Æü¤ËÊ¸½ñ¤Ç°ÍÍê¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡Ä£¤ÏºòÇ¯¤Î»²±¡Áª¤ËÂ³¤¡¢½°±¡Áª´ü´ÖÃæ¤Ë¼óÁê¤ä³ÕÎ½¤é¤ÎÍ×¿Í¤ä¡¢¸õÊä¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¾å¤Ç»¦³²Í½¹ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Æ¥í¤ÎÁ°Ãû¾ðÊó¤ò½¸Ìó¤¹¤ë¡ÖLO¶¼°Ò¾ðÊóÅý¹ç¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤ò23Æü¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¡£´í¸±¤¬º¹¤·Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿X¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Æ±Ä£¤äÅÔÆ»ÉÜ¸©·Ù¤¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÂ®¤ä¤«¤Ê¾ðÊóÄó¶¡¤òX¤ËÍ×ÀÁ¡£È¯¿®¼Ô¤òÆÃÄê¤·¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÀÜ¿¨¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ·Ù²ü¤ËÌòÎ©¤Æ¤ë¡£