ドジャースは２１日（日本時間２２日）、カブスからＦＡとなっていたカイル・タッカー外野手（２８）と４年総額２億４０００万ドル（約３８０億円）で契約したと発表した。

米紙「ＵＳＡ ＴＯＤＡＹ」のボブ・ナイチンゲール記者は同日、ドジャースがタッカーと大谷翔平投手（３１）に支払う年俸について自身のＸに投稿。「ドジャースは今シーズン、大谷翔平とカイル・タッカーに総額３００万ドル（約４億７０００万円）の年俸を支払う予定です。大谷には２００万ドル（約３億２０００万円）の年俸が支払われ、６８００万ドル（約１０７億円）が繰り延べられます。タッカーには１００万ドル（約１億６０００万円）の年俸が支払われ、春季キャンプ前に６４００万ドル（約１０１億円）の契約金が支払われます」と記した。

大谷は２０２３年オフにドジャースと１０年総額７億ドル（当時約１０１５億円）のメガ契約を結んだ。年間２００万ドルを受け取り、残り６億８０００万ドル（約１０７９億円）は３４年から４３年の間に支払われる。一方、タッカーは年平均３０００万ドル（約４７億円）が後払いとなっているという。

この一報を受けた米メディア「クラッチ・ポインツ」は「ドジャースが２０２６年に大谷翔平とカイル・タッカーに支払う年俸はわずか３００万ドル」と衝撃的に報じ、「ザ・スポーティング・ニュース」は「タッカーと大谷は、ドジャースを他のどの球団とも一線を画す驚異的な年俸総額のほんの一例にすぎない。それでもナイチンゲール氏が共有したような突飛な給与統計でさえ、その高額な年俸水準をはるかに上回る数字を上げることができる」と解説した。