¡¡´ý»Î¤Î±©À¸Á±¼£¶åÃÊ¡Ê£µ£µ¡Ë¤¬£²£²Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¤ò¹¹¿·¡£¤³¤ÎÆüË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿²ÃÆ£°ìÆó»°¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£¸£¶¡Ë¤òÄÉÅé¤·¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£¤µ¤ó¤ÏÌ¾¿Í¤Ê¤É¥¿¥¤¥È¥ë£¸´ü¤ò³ÍÆÀ¡£à¤Ò¤Õ¤ß¤óá¤Î°¦¾Î¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¡¢ÈÕÇ¯¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¡£
¡¡±©À¸¶åÃÊ¤Ï£³£±ºÐÇ¯²¼¤Ê¤¬¤é¡¢£±£°Âå¤À¤Ã¤¿£±£¹£¸£°Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é£²£°£°£°Ç¯Âå½éÆ¬¤Ë¤«¤±¤Æ²ÃÆ£¤µ¤ó¤È²¿ÅÙ¤âÂÐ¶É¤·¡¢´öÂ¿¤ÎÌ¾¾¡Éé¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¿¡£
¡¡±©À¸¶åÃÊ¤Ï¡Ö²ÃÆ£°ìÆó»°ÀèÀ¸¤Î¸æµ¢Å·¤ÎÊó¤ËÀÜ¤·¡¢¿´¤«¤é°¥Åé¤Î°Õ¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö²ÃÆ£ÀèÀ¸¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤ò¿À¤Ë´¶¼ÕÃ×¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾°Â¤é¤«¤Ë·Æ¤ï¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¿´¤è¤ê¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÄ¤¤Ã¤¿¡£