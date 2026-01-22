「今日好き」あいさ、美脚際立つミニ丈コーデ公開「体の半分以上が脚」「スタイル抜群」と反響
【モデルプレス＝2026/01/22】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜よる21時〜）に参加していたギャル雑誌「egg」モデルの“あいさ”こと細川愛沙が1月21日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のボトムス姿を公開し、注目を集めている。
【写真】「今日好き」出身美女「体の半分以上が脚」ミニ丈コーデ
細川は「1日大好きな人たちに沢山会えて嬉しかった」とつづり、外出時の写真を投稿。淡いカラーのトップスにミニ丈のボトムスを合わせ、足元にはボリュームのあるブーツを選んだスタイリングで、すらりと伸びた美しい脚が際立っている。
この投稿には「スタイル抜群」「レベチ」「可愛すぎる」「体の半分以上が脚」「想像以上」などの反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。細川は須藤大和と「フーコック島編」でカップル成立となり、“やまあい”カップルとして注目を集めている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆細川愛沙、私服コーデ披露
◆細川愛沙の投稿に反響
