FRUITS ZIPPER鎮西寿々歌「弟と同じ服だった」2ショット公開「身長差が尊い」「色違いなの仲良しすぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/01/22】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の鎮西寿々歌が1月21日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。弟との2ショットを公開した。
【写真】ふるっぱーメンバー「身長差が尊い」お揃いパーカー着た弟との2ショット
鎮西は「今日弟と同じ服だった」「上海のお土産おそろパーカーにしてん」とつづり、弟と並んで撮影した写真を投稿。中央にキャラクターや英字のプリントが施された色違いでお揃いのパーカーを着用した2人の仲睦まじい姿が収められている。
この投稿は「弟さん身長高くてスタイル抜群」「身長差が尊い」「色違いなの仲良しすぎる」「理想の姉弟」「素敵な関係」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ふるっぱーメンバー「身長差が尊い」お揃いパーカー着た弟との2ショット
◆鎮西寿々歌「おそろパーカー」姿の姉弟ショット披露
鎮西は「今日弟と同じ服だった」「上海のお土産おそろパーカーにしてん」とつづり、弟と並んで撮影した写真を投稿。中央にキャラクターや英字のプリントが施された色違いでお揃いのパーカーを着用した2人の仲睦まじい姿が収められている。
◆鎮西寿々歌の投稿に「素敵な関係」と反響
この投稿は「弟さん身長高くてスタイル抜群」「身長差が尊い」「色違いなの仲良しすぎる」「理想の姉弟」「素敵な関係」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】