¡¡¡Ö¤Ò¤Õ¤ß¤ó¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¾´ý¤ÎÌ¾´ý»Î¡¦²ÃÆ£°ìÆó»°¡Ê¤«¤È¤¦¡¦¤Ò¤Õ¤ß¡Ë¶åÃÊ¤¬£²£²Æü¸áÁ°£³»þ£±£µÊ¬¡¢ÇÙ±ê¤Î¤¿¤áË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£¸£¶ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£²ÃÆ£¶åÃÊ¤Ï£²£°£±£¶Ç¯£±£²·î¤ËÆ£°æÁïÂÀÎµ²¦¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¡ÊÎµ²¦Àï£¶ÁÈ¡Ë¤ÎÁê¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢Åö»þ£·£¶ºÐ¤È£±£´ºÐ¤ÎÂÐÀï¤Ï¡ÖºÇÇ¯Ä¹¡¦ºÇÇ¯¾¯ÂÐ¶É¡×¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊµÈÅÄÍ´Ìé¡Ë
¡¡²ÃÆ£¶åÃÊ¤ÏÊ¡²¬¸©²ÅËã»Ô½Ð¿È¡¢Ñû»ý¾¾Æó¶åÃÊÌç²¼¡££±£¹£µ£´Ç¯¤Ë»ÍÃÊ¾ºÃÊ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Åö»þ¤ÎºÇÇ¯¾¯µÏ¿¤Ç¤¢¤ë£±£´ºÐ£·¤«·î¤Ç¥×¥íÆþ¤ê¡£½é¤ÎÃæ³ØÀ¸¥×¥í´ý»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡££¶£¹Ç¯¤ËÂç»³¹¯À²½½¸ÞÀ¤Ì¾¿Í¤òÇË¤ê¡¢½é¥¿¥¤¥È¥ë¤Î½½ÃÊ¡ÊÎµ²¦Àï¤ÎÁ°¿È¡Ë¤ò³ÍÆÀ¡££¸£²Ç¯¤Ë¤ÏÃæ¸¶À¿½½Ï»À¤Ì¾¿Í¤ò²¼¤·¡¢£´£²ºÐ¤Ç½é¤á¤ÆÌ¾¿Í°Ì¤Ë½¢¤¤¤¿¡£
¡¡Ì¾¿Í¤òÁè¤¦Í½Áª¤Ë¤¢¤¿¤ë¥ê¡¼¥°¤Î½ç°ÌÀï¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é£´Ç¯Ï¢Â³¤Ç¾ºµé¤·¤Æ¡¢£±£¸ºÐ¤Ç£ÁµéÈ¬ÃÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Áá½Ï¤ÎÅ·ºÍÈ©¤Ç¡¢¤½¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤Ï¡Ö¿ÀÉð°ÊÍè¡Ê¤³¤Î¤«¤¿¡Ë¤ÎÅ·ºÍ¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¡£ÆÀ°ÕÀïË¡¤ÎÌðÁÒ¤äËÀ¶ä¤Ç¤Ï¡Ö²ÃÆ£Î®¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÄêÀ×¤ò³«Âó¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤ÏÄÌ»»£¸´ü¡£
¡¡ÄÌÌë¤Ï£²£·Æü¸á¸å£·»þ£³£°Ê¬¤è¤ê¡¢ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¹íÄ®¤Î¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¹íÄ®À»¥¤¥°¥Ê¥Á¥ª¶µ²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¹ðÊÌ¼°¤Ï£²£¸Æü¸á¸å£±»þ£³£°Ê¬¤è¤êÆ±½ê¤Ë¤Æ¡£ÁÓ¼ç¤ÏÄ¹ÃË¤Î½ç°ì¤µ¤ó¡£
