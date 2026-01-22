第2回WBC日本代表の監督としてチームを世界一に導いた原辰徳さんが22日、3月の第6回WBCに出場する侍ジャパンの起用法について語りました。

飲料メーカーの伊藤園は第6回WBCのオフィシャルグローバルパートナーとなり、新プロジェクトの発表会を開催。ゲストとして登壇した原さんがトークセッションを行いました。

侍ジャパンは16日にメンバー発表第2段を行い、発表済みの菊池雄星投手や大谷翔平選手ら8人に加え、菅野智之投手、佐藤輝明選手、森下翔太選手など新たに11人を発表。現時点で30人中、19人が選出されています。

現時点のメンバーについて原さんは「今発表されているメンバーを見ると非常に円熟期にたった選手ばかりだなという印象。まだ発表されていないメジャー組も含めて、全員そろわないとなんとも言えませんが、（井端弘和）監督がどういう野球をしたいのか、あるいはどういうスターティングメンバー、オーダーを組んでくるのか、その辺の戦略を注目したい」とコメントしました。

原さんが考える大谷選手の打順について聞かれると「一番本人が落ち着くオーダーは1番ではないかなと思います」と語ると、自身が侍ジャパンの監督を務めた大会を振り返り、「私が2009年、イチローが1番でしたけれども、本当は3番で起用したかった。青木(宣親)を1番にして、イチローを3番にしたんですけど、あまり結果がいい方向に行かなかったので、途中から彼を1番にして青木を3番にした」と語りました。

続けて「短期決戦ですから自分で決め込むことも大事ですけど、臨機応変にオーダーを組むことも非常に重要ではないかなと思います」と自身の経験を語りました。