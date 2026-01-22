Âç°æÄ®Àþ¡È³ÆÄä¡É¤ÎÎ¹¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡ª1/24¡Á¤ÎNFT¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼³ä°ú¡õµÇ°ÉÊ¤ò¥²¥Ã¥È¡¢¸ÂÄê800¥»¥Ã¥È¤ÎµÇ°¹Å·ôŽ¥9000·ÏÉü¹ïÆ°²èÆÃÅµ¤â
ÅìµÞÂç°æÄ®Àþ¤Î¡Ö³Æ±ØÄä¼Ö¡×¤¬¼çÌò¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡ªÅìµÞÅÅÅ´¤Ï2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¡¢¡ÖÂç°æÄ®Àþ ³Æ±ØÄä¼Ö¤Î¤ß¤¬Ää¼Ö¤¹¤ë10±Ø¤ò¤á¤°¤í¤¦¡ª¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£³Æ±ØÄä¼ÖÍÑ¤Î5Î¾ÊÔÀ®¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿6020·Ï¤ò½Ë¤¤¡¢ÃÖ¤´¹¤¨¤¬¿Ê¤à9000·Ï¡¦9020·Ï¤ØÁÛ¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¤³¤Î´ë²è¡£¥¹¥Þ¥Û¤ÇNFT¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤ì¤Ð¡¢¸ÂÄê800¥»¥Ã¥È¤ÎµÇ°¹Å·ô¤ä¡¢¤³¤³¤À¤±¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤Éü¹ïºî¶ÈÆ°²è¤Ê¤É¹ë²ÚÆÃÅµ¤â¡£µÞ¹Ô¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡¢±èÀþ¤Î±ü¿¼¤¤Ì¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¤¹¤ëÎ¹¤Ë½Ð¤«¤±¤Þ¤»¤ó¤«¡©
³Æ±ØÄä¼Ö¤·¤«¾¡¤¿¤ó¡ª¡©µÞ¹Ô¤¬ÁÇÄÌ¤ê¤¹¤ë±Ø¤¿¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¡ª
º£²ó¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡Ö³Æ±ØÄä¼Ö¤Î¤ß¤¬Ää¼Ö¤¹¤ë±Ø¡×¤À¤±¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÅö¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤Ê¤ó¤È¤â·é¤¤¡Ê¤½¤·¤Æ¾¯¤·¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ê¡Ë´ë²è¤Ç¤¹¡£
ÁÇÄÌ¤ê¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê10±Ø¤¬º£²ó¤Î¼çÌò
ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¾åÌîÌÓ±Ø¡¢Åù¡¹ÎÏ±Ø¡¢Èø»³Âæ±Ø¡¢¶åÉÊÊ©±Ø¡¢ÎÐ¤¬µÖ±Ø¡¢ËÌÀéÂ«±Ø¡¢±Á¸¶Ä®±Ø¡¢Ãæ±ä±Ø¡¢¸Í±Û¸ø±à±Ø¡¢²¼¿ÀÌÀ±Ø¤Î·×10±Ø¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤ÏµÞ¹Ô¤Ç¥Ó¥å¥ó¤ÈÄÌ²á¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦±Ø¤â¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤ê¹ß¤ê¤Æ¤ß¤ì¤Ð¿·¤·¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
NFT¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¤Ç¡Ö¿ä¤·±Ø¡×¥²¥Ã¥È
»²²ÃÈñ¤ÏÌµÎÁ¡Ê¸òÄÌÈñ¡¦ÄÌ¿®Èñ¤Ï¼«¸ÊÉéÃ´¡Ë¡£»²²Ã¤Ë¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤È¡¢LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖTOKYU RAILWAYS NFT¡×¤ÎÍ§¤À¤ÁÄÉ²Ã¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£³Æ±Ø¤Ë·Ç½Ð¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ÎQR¥³¡¼¥É¤òÆÉ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢±Ø¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¡ÊNFT¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼Ò°÷¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¹Å·ô¡¦Æ°²è¡¦¥³¡¼¥Ò¡¼¡ªÆÃÅµ¤¬¹ë²Ú¤¹¤®¤Æ³Æ±Ø²¼¼Ö¤ÎÎ¹¤¬Ä½¤ê¤½¤¦
¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤ë¤È¡¢Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤â¥«¥Õ¥§¹¥¤¤âÓ¹¤ëÆÃÅµ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜµ¤Àª¸þ¤±¡§¸ÂÄê800¥»¥Ã¥È¤Î¡ÖÃ£À®µÇ°¹Å·ô¡×
ÂÐ¾Ý¤Î10±Ø¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÃ£À®µÇ°¹Å·ô¥»¥Ã¥È¡×¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¸ÂÄê800¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç°æÄ®±Ø¤Þ¤¿¤Ï¹Â¤Î¸ý±Ø¡ÊÀµÌÌ¸ý¡Ë¤Ç¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÀèÃå½ç¡¦¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¤ÏÁá¤á¤Î¹ÔÆ°¤¬µÈ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤Ã¤¿¤êÀª¸þ¤±¡§Æ°²è¤È¥³¡¼¥Ò¡¼³ä°ú¤â
¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥ÈÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¹Å·ô¤Î¤Û¤«¤Ë¡ÖPARK COFFEE¡×¤Î¥É¥ê¥ó¥¯100±ß³ä°ú¥¯¡¼¥Ý¥ó¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ÊÀèÃå½ç¡¦¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¤ò1¤Ä°Ê¾å¼õ¤±¼è¤ê¡¢¸åÆüÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë²óÅú¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö9000·ÏÀÖÂÓÉü¹ïºî¶ÈÉ÷·Ê¡×¤ÎÆ°²è¤¬¤â¤ì¤Ê¤¯¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆ°²è¤Ï2026Ç¯4·îº¢¤ËLINE¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2024Ç¯11·î¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡Ö¤Î¤ë¤ë¤ó¤È½ä¤ë¡ªÂç°æÄ®¤Þ¤Á¤Ê¤«¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢·ÑÂ³»²²ÃÆÃÅµ¤È¤·¤ÆPARK COFFEE¤Ç¤Î¡Ö°ìÇÕÌµÎÁ¥¯¡¼¥Ý¥ó¡×¤âÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¿·¤·¤¤6020·Ï¤È9000·Ï¤Î°¥½¥¡ªÂç°æÄ®Àþ¤Îº£¤òÌ£¤ï¤¤¿Ô¤¯¤¹
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Âç°æÄ®Àþ¤Î¼ÖÎ¾¸òÂå¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤è¤Ê¤é9000·Ï¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï6020·Ï
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢³Æ±ØÄä¼ÖÍÑ¤Î5Î¾ÊÔÀ®¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¡Ö6020·Ï¡×¤ò½Ë¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ä¹Ç¯¿Æ¤·¤Þ¤ì½ç¼¡°úÂà¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ö9000·Ï¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö9020·Ï¡×¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÃÚ¤»¤ëµ¡²ñ¤È¤·¤Æ´ë²è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿·µì¤Î¼ÖÎ¾¤¬¸òºø¤¹¤ëº£¤À¤±¤ÎÂç°æÄ®Àþ¤ò¡¢³Æ±ØÄä¼Ö¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È½ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú»²¹Í¡ÛÅìµÞ¡¢Âç°æÄ®Àþ¤Ø5Î¾ÊÔÀ®¤Î¡Ö6020·Ï¡×Æ³Æþ¤Ø 9000·Ï¡¦9020·Ï¤òÃÖ¤´¹¤¨¡Ê¢¨2025Ç¯2·î·ÇºÜ¡Ë
https://tetsudo-ch.com/12997522.html
¡ÖÂç°æÄ®Àþ ³Æ±ØÄä¼Ö¤Î¤ß¤¬Ää¼Ö¤¹¤ë10±Ø¤ò¤á¤°¤í¤¦¡ª¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡×³µÍ×
¡¦³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î24Æü(ÅÚ)¡Á3·î29Æü(Æü)
¡¦ÂÐ¾Ý±Ø¡§¾åÌîÌÓ±Ø¡¢Åù¡¹ÎÏ±Ø¡¢Èø»³Âæ±Ø¡¢¶åÉÊÊ©±Ø¡¢ÎÐ¤¬µÖ±Ø¡¢ËÌÀéÂ«±Ø¡¢±Á¸¶Ä®±Ø¡¢Ãæ±ä±Ø¡¢¸Í±Û¸ø±à±Ø¡¢²¼¿ÀÌÀ±Ø¡Ê·×10±Ø¡Ë
¡¦»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡Ê¸òÄÌÈñ¡¢ÄÌ¿®Èñ¤ÏÍøÍÑ¼ÔÉéÃ´¡Ë
¡Ú»²²ÃÊýË¡¡Û
1, ÂÐ¾Ý±Ø¤Î¡Ö¥¹¥¿¥ó¥×¼èÆÀ¥Ý¥¹¥¿¡¼¡×¤ÎQR¥³¡¼¥É¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÆÉ¤ß¼è¤ë¡£
¢¢¢
2, LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖTOKYU RAILWAYS NFT¡×¤òÍ§¤À¤ÁÄÉ²Ã¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¡ÊNFT¡Ë¤ò¼èÆÀ¡£
¡Ú¾ÞÉÊ¡Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Ë¤ÎÆâÍÆ¡Û
¡ Ã£À®µÇ°¹Å·ô¥»¥Ã¥È¡ÊÁ´10±ØÃ£À®¡¿¸ÂÄê800¥»¥Ã¥È¡Ë¢¨ÇÛÉÛ¾ì½ê¤Ï¡¢Âç°æÄ®±Ø¡¢¹Â¤Î¸ý±Ø¡ÊÀµÌÌ¸ý¡Ë¤Î2¤«½ê
¢¡Ö9000·ÏÀÖÂÓÉü¹ïºî¶ÈÉ÷·Ê¡×Æ°²è¡Ê1±Ø°Ê¾åÃ£À®¡Ü¥¢¥ó¥±¡¼¥È²óÅú¼ÔÁ´°÷¡Ë
£¡ÖPARK COFFEE¡×¥É¥ê¥ó¥¯100±ß³ä°ú¥¯¡¼¥Ý¥ó¡ÊÁ´10±ØÃ£À®¡¿ÀèÃå½ç¡¦¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ë
