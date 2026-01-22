Number_i の平野紫耀が1月21日、自身のInstagramを更新。パリで行われたルイ・ヴィトンの2026秋冬メンズ・コレクションのショーに出席したことを報告した。

平野はInstagramに「今回も素敵なショーでした🇫🇷」と綴り、ショーで着用したコーディネートを投稿。ベージュのセットアップにサスペンダー、ブルーのストライプシャツ、ミニバッグと合わせたパープルのネクタイをしたオフショットを公開している。

ほかにも、ショーに出席した韓国俳優のコン・ユ、プロスケートボーダーの堀米雄斗、韓国のボーイズグループ、GOT7のジャクソン・ワンとのツーショットを公開。会場の入口に集まった観客たちの歓声に応える姿が収められた動画もアップした。

これらの投稿にファンからは、「パリでも凄い歓声」「紫耀くんが楽しそうでこっちまで嬉しいー！」「紫耀くん幸せそう」「世界一かっこいい男」などのコメントが寄せられている。

（文=本 手）