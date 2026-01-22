¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤«¡Ä¡×¥¿¥«¥È¥·¡¦¥¿¥«¤¬»Ò¤É¤â¤Î¼ø¶È»²´Ñ¤Ç¤ä¤é¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤Ï¡©
1·î21Æü¡Ê¿å¡ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤Î¡ÖÀéÄ»¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¢¥ï¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Ï¥Ä¥é¤¤¤èÂç¾Þ¡×Âè2ÃÆ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¡ù¥æ¥«¥¤¡¢DAIGO¡¢¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·¡¢ß·ÉôÍ¤¡Ê¥Ï¥é¥¤¥Á)¡¢¥Î¥Ã¥Á¡Ê¥Ç¥ó¥¸¥ã¥é¥¹¡Ë¡¢ÎëÌÚÂó¡Ê¥É¥é¥ó¥¯¥É¥é¥´¥ó¡Ë¡¢¿¥ÅÄ¿®À®¤¬½¸·ë¡£¿³ºº°÷¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¼ê±ÛÍ´Ìé¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡¦¡Ö¥×¥í´¶½Ð¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¡Ê¥È¥·¡Ë
¡¦¡ÖÉã¤Á¤ã¤ó±ê¾å¤·¤Ê¤¤¤Ç¡ª¡×¡ÊÎëÌÚ¡Ë
¡¦¡Ö¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡©¡×¡Ê»³Æâ·ò»Ê¡Ë
¡¦¡Ö¥Þ¥Þ¤¬¹¥¤¡×¡ÊDAIGO¡Ë
¡¦¡Ö¥Ü¥±¤Æ¤Ê¤¤¤ÇÀµ²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡©¡×¡Ê¥¿¥«¡Ë
¡¦¡Ö¤¢¤ìÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤ä¤á¤Æ¤è¤Í¡×¡Êß·Éô¡Ë
¡¦¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Ã¤Æ¤µ¡¢Â¾¤Ë¤Ê¤¤¤Î¡¢¥Í¥¿¡©¡×¡Ö¥Ý¡¼¥º¤â¤½¤ì¤Ð¤Ã¤«¡×¡Ê¿¥ÅÄ¡Ë
¡¦¡Ö»ä¤¬ÃÇ¤Ã¤¿¤é¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤Î»Å»ö¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¡×¡Ê¥Î¥Ã¥Á¡Ë
¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¥Ä¥é¤¤°ì¸À¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢³Ø¹»¹Ô»ö¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢²ÈÂ²¤È¤Î³°½Ð¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤Ê¤É¡¢´¶Æ°¤·¤¿»Ò¤É¤â¤Î¹ÔÆ°¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡È¥Ñ¥Ñ¡É¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
ºÇ½ªÅª¤Ë¼ê±Û¤¬Âç¾Þ¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡Ä¥¿¥«¤Î³Ø¹»¹Ô»ö¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡ª
¥¿¥«¤¬¤¢¤ë¤È¤¼ø¶È»²´Ñ¤Ø¹Ô¤¯¤È¡¢¥¨¥¸¥×¥È¤Î¾Ý·ÁÊ¸»ú¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬½Ð¤µ¤ì¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï²¿¤òÎã¤¨¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤È¤¤¤¦¥¯¥¤¥º¤¬½ÐÂê¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Í½ÁÛ¤¹¤ëÃæ¡¢ÀèÀ¸¤«¤éÆÍÁ³¡ÖÎëÌÚ¤¯¤ó¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¡ª¡×¤È¥¿¥«¤¬»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¡£
¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Ë¤Ï¥¿¥«¤Î¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¥×¥í¤À¤«¤éÀäÂÐ¸À¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡Ö¥×¥í´¶½Ð¤µ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¤»¤¤¤«¡ÄÆ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¢¥ï¥¢¥ï¤¹¤ë¤À¤±¤Ç»þ´Ö¤¬¤¹¤®¤ë·ë²Ì¤Ë¡£¤È¤Ã¤µ¤ËºÊ¤¬¡Ö¤³¤Î¿Í¡¢¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤·¡¢ÀèÀ¸¤â¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¼ø¶È¤ØÌá¤ëÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤«µ²±¤¬¤Ê¤¤¡×¡Öµ¤¤Å¤¤¤¿¤é²È¤ÇÉ÷Ï¤Æþ¤Ã¤Æ¤¿¡×¡Ö·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é°ìÈÖ¥Ä¥é¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¥¿¥«¡£
¼ê±Û¤Ï¡¢Âç¾Þ¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡Ö¿ô¡¹¤ÎÈÖÁÈ¤ÎMC¤ò¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥«¤µ¤ó¤¬¡¢¤¢¤ï¤¢¤ï¤·¤Æµ²±¤µ¤¨Èô¤Ð¤·¤Æ¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¤â¡×¤È»É¤µ¤Ã¤ÆÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤Î¤³¤È¡£
¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¤ä¤Ã¤ÈÀ®Ê©¤Ç¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥«¤Ë¡¢¥È¥·¤¬¡Ö¥¢¥É¥ê¥Ö¼å¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Í¤§¤«¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ß¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÌÏÍÍ¤ÏTVer¡Êhttps://tver.jp/series/srkyywnvvh¡Ë¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¡£¤Ê¤ª¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¥Í¥¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¡È¥Æ¥Ã¥Ñ¥ó¥Í¥¿¡É¤âÊç½¸¡ª¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Êhttps://www.ntv.co.jp/chidorivskamaitachi/¡Ë¤Ë¤Æ¡£
