俳優の横浜流星が、フランス・パリで、シルバーグレーの髪色にミディアムショートという新鮮なスタイルを披露し、ファンの心をわしづかみにしている。

「2020年から横浜さんは、フランスのラグジュアリーブランド『Dior（ディオール）』メンズ初のジャパンアンバサダーを務めています。

1月20日から、パリで世界約70ブランドが集結する『パリ・メンズファッションウィーク』が開幕しました。その2日めの21日、『ディオール』のショーを前におこなわれたインタビューで、横浜さんのこのビジュアルが、会場とSNSの視線を一気に集めることになったのです」（芸能担当記者）

Xでは、ファンから

《横浜流星ビジュ大爆発してない！？髪型髪色やば！！！》

《想像してなかった髪型しててびっくり！！》

と、驚きの声が相次いだ。

「この日の横浜さんは、デニムに白のテーラードジャケットとシャツを合わせた装いで、ヘアスタイルを含めて、完成されたスタイルでした」（芸能プロ関係者）

これまで、ドラマの役柄に合わせて銀髪のウルフスタイルにするなど、多彩な髪型に挑戦してきた横浜だが、上品さが際立つシルバーグレーは新鮮。見慣れない雰囲気に、ファンも一瞬、息をのんだようだ。

さらにこの日、ファンを感激させた“ご褒美”があった。

「横浜さんと同じく、2024年からは北村匠海さんもディオールのアンバサダーを務めています。また吉沢亮さんも、2021年より『ディオール ビューティ』のアンバサダーに就任しました。今回、パリでこの3人がそろい、ショーの裏手で談笑する様子の動画も公開されました」（同前）

Xでは、

《横浜流星×北村匠海×吉沢亮は もう国宝級イケメンで最高すぎる》

《横浜流星、北村匠海、吉沢亮が一堂に会するの夢みたい》

と歓喜する声が相次いだ。

「横浜さんと吉沢さんは、映画『国宝』で主演とそのライバル役を務め、歴代実写邦画の興行収入記録を更新する大ヒットを達成しました。北村さんも2025年のNHK連続テレビ小説『あんぱん』など、話題作に出演しています。

また吉沢さんは『第49回日本アカデミー賞』主演男優賞、横浜さんは同助演男優賞を受賞、北村さんも映画『愚か者の身分』で『第68回ブルーリボン賞』主演男優賞にノミネートするなど、実力と人気を兼ね備えた3人がパリで顔をそろえたのです。ファンにとっては、まさに奇跡の動画といえるでしょう」（前出・芸能プロ関係者）

異国・パリの地で“国宝級”3人がそろった一幕は、しばらく語り草になりそうだ。