プロ野球・巨人の田中将大投手が22日、ジャイアンツ球場で自主トレを報道陣に公開しました。ブルペンに入り、36球を投げ、「すべて順調にきています」など充実した様子を見せていました。

「去年は本当に初めてのことばかりでしたけれども、今年はだいぶ落ち着いて練習できています」

阿部慎之助監督は「新しい巨人を作っていく」と宣言していますが、田中投手は「ユニホーム着て自分も戦ってる限りは負けるつもりはないんで、そこは結果出していくしか投げられないと思う。しっかりと投げさせたいな、マウンド上げさせたいなと思ってもらえるようにやんないとなと思います」と信念は変えずにマウンドに上がりたいと語りました。

昨年は9月30日に日米通算200勝を達成し、名球会入りも決まった田中投手。200勝は通過点であって、目標ではない、「先発投手としては、やはり1年間投げ抜きたいっていう気持ちが1番です」と今季は1年間ローテーションの座を守り抜きたいと語りました。

「どんな時でもしっかり準備をして、コンディション整えて、マウンドで力を発揮できる。その繰り返しでそこに向けて準備していくだけだと思っている。そこが自分にとってのモチベーションです」