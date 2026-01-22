¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¤¬Á°ÉôÄ¹²ò¸Û¡¡·ÐÈñ¤òÉÔÀµÀÁµá
¡¡¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¤Ï22Æü¡¢»äÅª¤Êº©ÃÌ¤ä¥¿¥¯¥·¡¼ÍøÍÑ¡¢¥«¥é½ÐÄ¥¤ÇÉÔÀµ¤Ë·ÐÈñ¤òÀÁµá¤·¼õÎÎ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Á°Ê¡²¬»Ù¼Ò±¿Æ°ÉôÄ¹¤Î60Âå¤Î·ÑÂ³¸ÛÍÑ¿¦°÷¤ò21ÆüÉÕ¤Ç²ò¸Û¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Á°¿¦¤ÎÂçºå»Ù¼Ò±¿Æ°ÉôÄ¹¤À¤Ã¤¿2020Ç¯8·î¤«¤é25Ç¯10·î¤Ë¤«¤±¤ÆÉÔÀµÀÁµá¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÔÀµÁí³Û¤Ï·×Ìó308Ëü±ß¤Ë¾å¤ë¡£´ÉÍý´ÆÆÄ¼Ô¤ËÅö¤¿¤ëÂçºå»Ù¼ÒÄ¹¤ÈÊ¡²¬»Ù¼ÒÄ¹¤Î2¿Í¤ò²ü¹ð¤È¤·¤¿¡£¿¦°÷¤ÏÉÔÀµ¤òÇ§¤á¡¢Á´³Û¤òÊÖºÑ¤·¤¿¡£
¡¡½ÕÌÚÏÂ¹°ÁíÌ³¶ÉÄ¹¤Ï¡Ö¶Ë¤á¤ÆÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹Ô°Ù¤Ç¿¼¤¯¤ª¤ï¤Ó¤·¤Þ¤¹¡£¥Á¥§¥Ã¥¯ÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿¦°÷¤Îµ¬ÈÏ°Õ¼±¤ò¹â¤á¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£