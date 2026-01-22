滋賀県彦根市の人気キャラクター「ひこにゃん」が４月で誕生から２０年を迎える。

市は記念イベントを開催するほか、２０周年を祝う記念ステッカーも配布する。彦根市の顔として定着したひこにゃんだが、かつて開催されたイベント限りのキャラクターとして登場したことはあまり知られていない。この２０年を振り返る。（清家俊生）

ひこにゃんは、２００７年に開催された「国宝・彦根城築城４００年祭」のＰＲキャラクターとして０６年に誕生。一般公募した案から４月１３日に命名された。彦根藩の２代藩主・井伊直孝を寺に導いて雷雨から救ったとされる招きネコをイメージしたキャラクターで、井伊家の赤甲冑（かっちゅう）にちなみ、赤かぶとをかぶっている。

当初は、同祭終了後に「お役ご免の予定だった」（市エンタテインメント課）。だが、開催前から城の「すす払い」などの行事やイベントに着ぐるみが登場したことや、「彦根城に住んでいる」といった物語性からメディアで度々紹介され、「かわいい」という声が次々と市役所に寄せられた。同祭には想定より４割近く多い約７６万人が訪問。関連グッズが爆発的に売れた。

市は「ひこにゃんの効果が大きかった」と判断。翌年に同市などで開催された「井伊直弼と開国１５０年祭」にも引き続き登場し、そのまま市のキャラクターとして定着した。

彦根城では毎日３回登場し、一目見ようと多くの観光客でにぎわう。全国のイベントにも積極的に出演し、彦根のＰＲに一役買っている。市が運営する「ひこにゃんファンクラブ」の登録者は約３２００人に上る。

人気を支える一つが「コラボ商品」だ。ひこにゃんのデザインやイラストは市に申請すれば無償で使用可能で、２４年度は６１２件の新規申請があった。市エンタテインメント課の山本恭裕課長補佐は「彦根のお土産といえば古くは彦根屏風（びょうぶ）のレプリカなどだったが、ひこにゃんグッズが定番になりつつある」と話す。

「ホテルサンルート彦根」（旭町）は、ひこにゃんが描かれたベッドカバーやタペストリーなどが部屋中に使われた「ひこにゃんルーム」を備える。昨年１２月に用意した３室目には、好きなぬいぐるみと一緒に活動する「ぬい活」応援として、同じセットのミニチュアハウスを設けた。持参したぬいぐるみも、同じ縮尺のひこにゃんルームを楽しませることができる。

同ホテルの総務部長、三上はるみさん（５３）は「家族連れや女子会で週末や連休の予約はいっぱい。全国から問い合わせが相次いでいます」と喜ぶ。

市内では２０周年の誕生日に向けて準備が進む。市は記念ロゴを作成し、ロゴステッカーを彦根城の観光客らに配布して機運を醸成。４月１１日には市文化プラザ（野瀬町）で「生誕２０周年記念パーティー」が催される。ひこにゃんが登場し、２０年を回顧するＶＴＲを上映する。同１３日には彦根城内でセレモニーが開かれる予定だ。

同課の山本課長補佐は「ひこにゃんが２０年愛され続けたことは感慨深い。今後は海外進出も視野に、新たな挑戦をしたい」と次のステージを見据えている。