【急展開】ネイリスト女性殺害事件で元交際相手を逮捕　事件4日前“元カレがストーカー”と相談か　容疑者知人「明るく元気で友達思いの人…」

2025年の大晦日、茨城県水戸市のアパートでネイリストの小松本遥さん（31）が殺害された事件で、警察は1月21日、元交際相手の会社員・大内拓実容疑者（28）を殺人容疑で逮捕しました。

茨城県警 坂井誠刑事部長：

被害者に対し、殺意を持って鈍器のようなもので頭部等を殴打したり、刃物で頸部等を突き刺すなどし、外傷性ショックにより死亡させて殺害した。

当時小松本さんは妊娠中。

自宅アパートに帰宅した夫が、玄関付近で血を流し倒れている小松本さんを発見したのです。

小松本さんの首には刃物のようなもので刺された傷が残されていたほか、頭にも鈍器のようなもので殴られた痕が十数カ所あったといいます。

警察が調べを進める中、捜査線上に浮上したのが 大内容疑者でした。

茨城県警 坂井誠刑事部長：

捜査で押収した証拠品の分析や精査、被疑者の身辺等の調査結果により、大内拓実を本件被疑者と特定するに至ったことから、本日通常逮捕したものであります。

2人の間には何があったのでしょうか？

ストーカー被害の相談も…

カメラに向かって笑顔を見せる男。

小松本遥さんを殺害した容疑で逮捕された、会社員の大内拓実容疑者、28歳です。

捜査関係者によると、２人は小松本さんのかつての勤務先で知り合いました。

小松本さんが今の夫と結婚する前の2024年に交際が始まりますが、その年のうちに関係は解消されていたといいます。

しかし大内容疑者が2025年の夏前に、電話やSNSなどを使って小松本さんに接触を試みたため、小松本さんが着信拒否やSNSのブロックなどで対応。

すると大内容疑者は、秋ごろから12月にかけて周囲に小松本さんの居場所を聞き込むなど、ストーカーのような行為をしていたということです。

また、事件4日前の2025年12月27日、小松本さんが警察に匿名で元交際相手からのストーカー被害の相談先を尋ねる電話をしていたことも分かりました。

大内容疑者とは？知人が語る「友達思い」

大内容疑者とはどのような人物なのでしょうか。

自宅は事件現場から車で約20分ほど離れた場所にありました。

近隣住民は大内容疑者について…、

大内容疑者自宅の近隣住民：

仕事で危険物を扱うようなトラックに乗っていた。（最後に見たのは）２〜3年前だな。

――特にトラブルなどは？

聞いたことないな。

と話し、家族構成については「両親と兄と本人の4人暮らしだと思う」といいます。

また別の近隣住民は、「（1月の）連休の時に車が入って押収されたと聞いて、何かやったのかなと近所で噂になっていた」とその“異変”について明かしました。

中学校時代の大内容疑者を知る人は…、

中学時代の大内容疑者を知る人：

明るく元気で、クラスの中で意見が言えない子の代弁をする友達思いの人でした。

今回の事件で逮捕され、驚いています。

取り調べに対し大内容疑者は、「事実無根で何も知りません」と容疑を否認しているということです。

警察は、大内容疑者が小松本さんを殺害するに至った動機などを詳しく調べています。

