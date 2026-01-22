家の前で弱ってた子猫を保護…とても厳しい状態から…。保護子猫の半年間の姿が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は2万6000回を超え「生きる強さは素晴らしいと改めて感じます！」「あの時、母ちゃんに拾われて本当に良かった」「泣いた泣いた ほんとに泣いた」といったコメントが集まっています。

【動画：『かなり厳しい状態』家の前で倒れていた『子猫』を保護した結果……半年間の軌跡】

家の前で倒れていた子猫

YouTubeアカウント「すたんぷーのばっちゃん」に投稿されたのは、弱っている子猫との出会いから半年間のお話です。投稿者さんは、家の前で子猫のクロちゃんを保護しました。抵抗する力もなく、身を委ねる姿が今でも忘れられないといいます。

厳しい状態から…

保護した翌日、クロちゃんを動物病院で診てもらうと、かなり厳しい状態であることがわかったそうです。投稿者さんは「うちで看取ろう」と覚悟を決めて迎え入れたといいます。それからは、職場にもクロちゃんを連れていき、できるだけ目を離さないようにお世話を続けたのだそう。

クロちゃんは少しずつ回復し、ごはんを食べられるようになり、歩けるまでになったそうです。保護したときの衰弱した様子から想像もつかないほど元気に！そして、先住犬のジーニーちゃん、バーニーちゃんと対面もしたのだそう。お互いに警戒せず、相性も良さそうだったそうです。先住犬たちを見て育ったので、クロちゃんもお座り、お手、おかわりができるようになったのだそう！

先住犬たちと過ごす平和な日々

拾ったときは500gしかなかったクロちゃん。健康面では不安なところがあり、病院に通っていますが、現在は3kgを超えるまで大きくなったそうです。先住犬たちと並んで日向ぼっこをする平和な光景を見て「もし半年前のあの日、子猫を助けていなかったら、この光景を見ることはできなかったことでしょう」と語る投稿者さん。命の尊さと、あきらめないことの大切さを感じさせてくれた、クロちゃんと投稿者さん家族でした。

動画には「消えそうになってたクッちゃんが、今では兄たちに負けないほどの元気になって…本当に嬉しい」「もう最初の頃の様子は、涙なしでは観られません」「母ちゃんに見つけてもらって幸せになりましたね」といったコメントが寄せられています。

YouTubeアカウント「すたんぷーのばっちゃん」では、クロちゃん、ジーニーちゃん、バーニーちゃんたちの、思わずクスッとしてしまう熊本弁のアテレコ動画が投稿されています。

