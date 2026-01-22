毎日伸びてくるヒゲに手を焼いているという男性も少なくないのではないでしょうか？しかし、そんなヒゲと猫ちゃんにまつわるメリットが発見され、注目を集めています。その光景を見た人からは、「猫ちゃん嬉しそうｗ」「初めて髭が羨ましいと思いました」と絶賛の声が寄せられることに。投稿は60万再生を超えて癒やしを届けています。

【動画：1日放置した顎ヒゲで『猫をなでてみた』結果…「初めてヒゲが羨ましいと思った」まさかの光景】

ヒゲでおかかちゃんの頭を撫でてみた飼い主さん

飼い主さんのヒゲに思わずうっとりしてしまう猫ちゃんの姿が投稿されたのは、Instagramアカウントの『おかかとそぼろの成長記録』。ある日、ヒゲのお手入れを1日放置してしまった飼い主さん。少しだけ伸びたヒゲはチクチクとして、その感触が苦手という人も少なくないもの。しかし、ハチワレ猫のおかかちゃんは、そんな飼い主さんのヒゲをとても気に入ってくれたのだそう。飼い主さんがヒゲの伸びたあごでおかかちゃんの頭を撫でてみたところ…おかかちゃんはうっとりとした表情で目をつぶっていたのだといいます。

少しだけ伸びたヒゲの感触は猫の舌のザラザラとした感じと似ているため、飼い主さんからグルーミングしてもらっている気分になっているようです。飼い主さんいわく、このときのおかかちゃんは、ブラシで撫でてあげている時よりも気持ちよさそうだったといいます。

思わず自分から体を寄せにいくおかかちゃん

そんなヒゲのメリットに気が付いた飼い主さんは、さらにおかかちゃんを撫でてあげることに。飼い主さんがアゴを近づけると、おかかちゃんの方からも体を寄せてきたといいます。

普段は容赦なく剃られてしまう男性のヒゲですが、この活用方法は女性からも「うらやましい」という声があがることに。おかかちゃんと飼い主さんの光景を見た男性からも、「自分も少し伸ばそうかな」というコメントが寄せられることとなりました。

おかかちゃんから飼い主さんへの『お返し』

そうしてしばらくの間、ヒゲでおかかちゃんをグルーミングしてあげていた飼い主さん。すると、おかかちゃんがふと飼い主さんの方へ顔を向けたそう。いったいどうしたのかと思っていると…おかかちゃんは飼い主さんのあごをペロリと舐めたのだとか！

たくさんグルーミングをしてくれたお礼でしょうか？おかかちゃんからのお返しにほっこりしてしまいます。飼い主さんも、そんなひとときを「最高です」と絶賛。猫ちゃんと飼い主さんがお互いに幸せになれるライフハックが生まれることとなったのでした。

投稿には、「俺も伸ばそうかなｗ」「旦那に髭剃らないようお願いしたいと思います」「うちも毎日やってる（笑）」と、絶賛の声が寄せられることに。

Instagramアカウント『おかかとそぼろの成長記録』では、そんなおかかちゃんとキジ白猫のそぼろちゃん、そして飼い主さんの幸せいっぱいな日々が綴られていますよ。

おかかちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「おかかとそぼろの成長記録」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。