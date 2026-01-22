AEWの人気プロレスラーのケニー・オメガが22日、自身のX（旧ツイッター）を更新。自身がファンであることを公言している格闘ゲーム「ストリートファイター6」のモーションキャプチャに協力したことを報告した。



【写真】「片翼の天使」を彷彿とさせるゲーム内シーン これはほとんど…！

ケニーは「ストリートファイター6のAlexとして、大きなモーションキャプチャーの仕事ができたことを、めっちゃ嬉しくて発表します」（全て日本語訳）と題して写真を投稿。モーションキャプチャ用の特殊衣装を着込み、自身の必殺技「片翼の天使」をキャプチャする姿を投稿した。「みんなにもっと見せられるのが待ちきれません、彼はストリートファイターで私の好きなキャラクターです」と記した。



ストリートファイター6を開発・運営するカプコンも同日に動画をアップロードし、プロレスがコンセプトのキャラクターである「アレックス」が3月に登場することを予告。動画ではケニーの得意技であるドラゴンスープレックス、Vトリガー、片翼の天使を、ゲーム内でアレックスが技として繰り出す様子が映し出された。同社の公式サイトでも、ケニーから技のモーションキャプチャをしたことを報告し、「片翼の天使」で相手を担ぎ上げる特徴的なモーション画を公開している。



ケニーはテレビゲームや日本のマンガに造詣が深いことで知られており、技名やキャッチコピーなどもゲーム由来のものが多い。



（よろず～ニュース編集部）