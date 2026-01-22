ÅìÆüËÜÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÈÀ¾ÆüËÜ¤Ï2·îÃæ½Ü¤Ë¤«¤±¤Æ±«¤Î¾¯¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¡¡Âçµ¬ÌÏ¤Ê²ÐºÒ¤ËÃí°Õ
µ¤¾ÝÄ£¤Ïº£Æü22Æü¡¢¡ÖÅìÆüËÜÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÈÀ¾ÆüËÜ¤Î¾¯±«¤Ë´Ø¤¹¤ëÁ´ÈÌµ¤¾Ý¾ðÊó¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅìÆüËÜÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÈÀ¾ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯11·îÃæ½Ü¤«¤é¹ß¿åÎÌ¤Î¾¯¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾õÂÖ¤Ï¡¢º£¸å1¤«·îÄøÅÙ¤ÏÂ³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÇÀºîÊª¤ä¿å¤Î´ÉÍýÅù¤Ë½½Ê¬Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£µÏ¿Åª¤Ê¾¯±«¤È¤Ê¤Ã¤¿ÎáÏÂ7Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Åß¤«¤é½Õ¤Ë¤«¤±¤ÆÂçµ¬ÌÏ¤ÊÎÓÌî²ÐºÒ¤¬Á´¹ñÅª¤ËÂ¿¤¯È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë½½Ê¬Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅìÆüËÜÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÈÀ¾ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯11·îÃæ½Ü¤«¤éÄãµ¤°µ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¯¡¢¹ß¿åÎÌ¤Î¾¯¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Í¹ñÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯11·î11Æü¤«¤éËÜÇ¯1·î21Æü¤Þ¤Ç¤Î¹ß¿åÎÌ¤¬¡¢Ê¿Ç¯¤Î1³ä°Ê²¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶áµ¦ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Î1·îÃæ½Ü¤Î½Ü¹ß¿åÎÌ¤ÎÊ¿Ç¯Èæ¤Ï0%¤È¡¢1946Ç¯¤ÎÅý·×³«»Ï°Ê¹ß¡¢1·îÃæ½Ü¤È¤·¤Æ1974Ç¯¤ÈÊÂ¤ó¤ÇºÇ¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢µÏ¿Åª¤Ê¾¯±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â1¤«·îÄøÅÙ¤ÏÄãµ¤°µ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¯¡¢¹ß¿åÎÌ¤Î¾¯¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
ÇÀºîÊª¤ä¿å¤Î´ÉÍýÅù¤Ë½½Ê¬Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢µÏ¿Åª¤Ê¾¯±«¤È¤Ê¤Ã¤¿ÎáÏÂ7Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Åß¤«¤é½Õ¤Ë¤«¤±¤ÆÂçµ¬ÌÏ¤ÊÎÓÌî²ÐºÒ¤¬Á´¹ñÅª¤ËÂ¿¤¯È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë½½Ê¬Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶õµ¤¤¬´¥Áç¡¡»³²Ð»ö¤ËÃí°Õ
Åß¤«¤é½Õ¤Ï¡¢¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤¿¤ê¡¢¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¸ÏÍÕ¤ä¸ÏÁð¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢»³²Ð»ö¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤Ç¤¹¡£»³²Ð»ö¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î4¤Ä¤Î¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¥¥ã¥ó¥×¤ä¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢²°³°¤Ç²Ð¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢¾Ã²ÐÍÑ¤Î¿å¤Ê¤É¤ò½àÈ÷¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤òÎ¥¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£²Ð¤ò»È¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢³Î¼Â¤Ë¾Ã²Ð¤¹¤ë¤Î¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¡¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤Æ¤¤¤ëÆü¤ä¡¢¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤ëÆü¤Ï¡¢Ê²²Ð¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¸ÏÍÕ¤ä¸ÏÁð¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Ë²Ð¤¬Ç³¤¨¹¤¬¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ê²²Ð¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£¡¡¤¿¤Ð¤³¤Ï»ØÄê¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¡¢µÊ±ì¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£µÊ±ì¤¬ºÑ¤ó¤À¤¿¤Ð¤³¤Ï²Ð¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¾Ã¤·¤Æ¡¢µÛ¤¤³Ì¤ÎÅê¤²¼Î¤Æ¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¡¢·ÈÂÓÍÑ³¥»®¤ò»È¤¦¤Î¤¬¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤¡¡²ÐÍ·¤Ó¤â¡¢»³²Ð»ö¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Û¤ó¤Î¾®¤µ¤Ê²Ð¤¬¡¢»×¤ï¤Ì»³²Ð»ö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²ÐÍ·¤Ó¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£