関西広域連合、関西経済連合会による第７回「関西スポーツ応援企業表彰」が２２日、大阪市内で行われ、大賞にはＮＴＴデータ関西が選ばれた。

両団体では、２０１９年度から従業員のスポーツ活動促進や、スポーツ分野における社会貢献活動を通じて、スポーツ振興や地域経済の活性化に寄与している企業などを表彰。また、２３年度からは企業などで働きながら審判員として活動し、スポーツに貢献している個人についても表彰している。

大賞に輝いたＮＴＴデータ関西は、選手が活動を継続するためにファンとつながることができ、資金支援も可能となるＳＮＳアプリ「ＧＯＡＴＵＳ（ゴータス）」のサービスを２０２４年１２月に開始。「関西を拠点としたスポーツ振興と持続可能な社会づくりに取り組む挑戦」という取り組みだった。

今回の受賞企業、審判員は以下の通り。

◆受賞企業

【大賞】ＮＴＴデータ関西

【スポーツ振興賞】明治安田生命保険相互会社

【地域振興賞】南海電気鉄道

【健康経営賞】日吉

【特別賞】サンコー

◆受賞審判員

井内宏隆氏（社会福祉法人 健祥会）、大倉直也氏（社会福祉法人 桜梅会）、久嶋道弘氏（本田技研工業）、楠本智子氏（海南市役所）、黒川直樹氏（日本郵便）、竹長泰彦氏（生晃栄養薬品）