【なだれ注意報】北海道・士別市、名寄市、和寒町、剣淵町、下川町、美深町などに発表（雪崩注意報） 22日15:56時点
気象台は、午後3時56分に、なだれ注意報を士別市、名寄市、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中川町、幌加内町に発表しました。
留萌地方では、22日夜遅くから風雪に、23日未明から落雷に注意してください。上川、留萌地方では、23日未明から大雪に、23日までなだれに注意してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■留萌市
□なだれ注意報
23日にかけて注意
□なだれ注意報【発表】
23日にかけて注意
■名寄市
□なだれ注意報【発表】
23日にかけて注意
■和寒町
□なだれ注意報【発表】
23日にかけて注意
■剣淵町
□なだれ注意報【発表】
23日にかけて注意
■下川町
□なだれ注意報【発表】
23日にかけて注意
■美深町
□なだれ注意報【発表】
23日にかけて注意
■音威子府村
□なだれ注意報【発表】
23日にかけて注意
■中川町
□なだれ注意報【発表】
23日にかけて注意
■幌加内町
□なだれ注意報【発表】
23日にかけて注意
■増毛町
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■小平町
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■苫前町
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■羽幌町
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■天売焼尻
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■初山別村
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■遠別町
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■天塩町
□なだれ注意報
23日にかけて注意