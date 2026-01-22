TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後3時56分に、なだれ注意報を士別市、名寄市、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中川町、幌加内町に発表しました。

留萌地方では、22日夜遅くから風雪に、23日未明から落雷に注意してください。上川、留萌地方では、23日未明から大雪に、23日までなだれに注意してください。

【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■留萌市
□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■士別市
□なだれ注意報【発表】
　23日にかけて注意

■名寄市
□なだれ注意報【発表】
　23日にかけて注意

■和寒町
□なだれ注意報【発表】
　23日にかけて注意

■剣淵町
□なだれ注意報【発表】
　23日にかけて注意

■下川町
□なだれ注意報【発表】
　23日にかけて注意

■美深町
□なだれ注意報【発表】
　23日にかけて注意

■音威子府村
□なだれ注意報【発表】
　23日にかけて注意

■中川町
□なだれ注意報【発表】
　23日にかけて注意

■幌加内町
□なだれ注意報【発表】
　23日にかけて注意

■増毛町
□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■小平町
□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■苫前町
□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■羽幌町
□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■天売焼尻
□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■初山別村
□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■遠別町
□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■天塩町
□なだれ注意報
　23日にかけて注意