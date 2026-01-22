俳優の瀬戸朝香さんが自身のインスタグラムを更新。近況とともに周囲への深い感謝を綴りました。

【写真を見る】【 瀬戸朝香 】 「一言では表せない苦悩もあった」芸歴30年超の心境明かし感謝 モットーは「とにかく笑顔でいる事」





瀬戸さんは「最近色んなお仕事をさせていただいてます」と近況を報告。芸能活動30年以上のキャリアを振り返りつつ「それもこれも全ての人に感謝です」と支えてくれる周囲の人々への感謝の気持ちを表現しています。



瀬戸さんは「私の事を応援してくれてる皆さん」「お仕事を与えてくれる方々」「私をサポートしてくれている近しいスタッフさん」と、具体的に感謝の対象を挙げています。









長いキャリアについて「30年以上このお仕事してるけど、それはそれは色んなことがあったわけで…」「一言では表せない苦悩もあったわけで…」と回顧。一方で「私の人生半世紀近くの中で、一つの物を続けているって事がとってもすごいなぁって思うのです」と、自身の歩みを前向きに肯定しました。



芸能活動については「大変な事もいっぱいあるけど、それも全て引っくるめて一言でまとめるならば『楽しいよ！』」と表現。現在のモットーは「とにかく笑顔でいる事」だと明かし、「イラッとする事があっても、悩んで苦しくっても、落ち込んで哀しくなっても、最後には笑いに変えられたらいいな…かな（笑）」と締めくくっています。









この投稿に「私も笑っていきたいです」「楽しそうに・みえるけど、色々あるんだ。でも、笑顔素敵ですね〜」「厳しい芸能界で30年以上活動されているなんて、本当に凄いことだと思います」「笑顔でいることっていいですよね」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】