¡¡ÆÉÇä¿·Ê¹¤Î¶¶ËÜ¸ÞÏºÆÃÊÌÊÔ½¸°Ñ°÷¤¬22Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾ðÊó¥é¥¤¥Ö¡¡¥ß¥ä¥Í²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦55¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ë¤è¤ë½°±¡²ò»¶¤ò½ä¤ê¡¢¸µ½°±¡µÄ°÷¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¿ùÂ¼ÂÀÂ¢¤È·ãÏÀ¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â»Ô»á¤Ï23Æü¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤Ç²ò»¶¤òÀë¸À¤·¡¢½°±¡Áª¡Ê27Æü¸ø¼¨¡¢2·î8ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£19Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤¼º£¤Ê¤Î¤«¡£¹â»ÔÁáÉÄ¤¬Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤Ç¤è¤¤¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢º£¡¢¼ç¸¢¼Ô¤¿¤ë¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡£¤½¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤¿¤«¤é¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçµÁ¤ä¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò´Þ¤á¡¢µ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬Ê®½Ð¤¹¤ëº£²ó¤Î²ò»¶¡£¿ùÂ¼¤Ï¡ÖÁ´Éô¤ÎÌ±¼ç¼çµÁ¹ñ²È¤òÄ´¤Ù¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»þ¤ÎÀ¯¸¢¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬¾¡¤Æ¤½¤¦¤Ê»þ¡¢¤¤¤Ä¤À¤Ã¤ÆÁªµó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ã¤Æ¡Ä¤½¤ó¤Ê¥Õ¥ê¡¼¥Ï¥ó¥É¤òÅÏ¤·¤Æ¤¤¤ëÌ±¼ç¼çµÁ¹ñ²È¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¶¶ËÜ»á¤¬¡ÖÅÔ¹ç¤Î°¤¤»þ¤Ë²ò»¶¤»¤è¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¡¢·ãÏÀ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ùÂ¼¡¡Ç¤´üËþÎ»¤ò¸¶Â§¤È¤¹¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©ÂçÀèÇÚ¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤è¤¯¤³¤ì¤Þ¤ÇÀï¸å¤ÎÀ¯¼£²È¤¬¡¢»þ¤ÎÅÔ¹ç¤¬¤¤¤¤»þ¤Ë²ò»¶¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥á¥Ç¥£¥¢¤¬²¿¤ÇÊ¸¶ç¤ò¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤è¡£
¡¡¶¶ËÜ»á¡¡²ò»¶¸¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£4Ç¯¤Þ¤ë¤Þ¤ë¤ä¤ë¤Î¤ÏË¾¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡©¤·¤«¤·¡¢À¤¤ÎÃæ¤¬¤É¤ó¤É¤óÊÑ¤ï¤ë»þ¤Ë¡¢¹ñÌ±¤Î¿³È½¤ò¼õ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¿ùÂ¼¡¡¤½¤ì¤Ï¤É¤³¤Î¹ñ¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¶¶ËÜ»á¡¡¤À¤Ã¤¿¤é»²µÄ±¡¤ÈÆ±¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£
¡¡¿ùÂ¼¡¡ËÜÍè¤É¤³¤Î¹ñ¤âÇ¤´ü¤ò¤·¤Ã¤«¤êËþÎ»¤·¤¿ÃÊ³¬¤ÇÍ¸¢¼Ô¤¬È½ÃÇ¤¹¤ë¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡¶¶ËÜ»á¡¡¤¤¤ä¡¢¤À¤«¤é²ò»¶¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£²ò»¶¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£
¡¡·ë¶É¡¢µÄÏÀ¤ÏÆ²¡¹½ä¤ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥ê¥â¡¼¥È½Ð±é¤·¤¿ÅÄÃæ¿¿µª»Ò¸µ³°Áê¤¬¡Ö°Õ¸«¤¬³ä¤ì¤Æ¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¡Ê¹â»Ô»á¤¬¼óÁê¡Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¤«¤é¡¢»ä¡Ê¹â»Ô»á¡Ë¤Ç¤¤¤¤¤ó¤«¤É¤¦¤«È½ÃÇºàÎÁ¤¬¤Ê¤¤¡£ÅêÉ¼Î¨¤Ï²¼¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¸«ÄÌ¤·¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£