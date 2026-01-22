女優の筧美和子（31）が、21日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。意外な入浴剤の使い方について語った。

入浴剤の話題になったものの、会話に加わらない筧に対し、お笑いタレント・ケンドーコバヤシが「あれ？意外と筧ちゃんがノってこない。好きそうやけど、入浴剤」と心配すると、筧は「これ、なんか分からないです。ルール的に良くないかもしれないですけど」と切り出した。

そして「“きき湯”を丸ごと1本入れると、疲れがめっちゃ取れるっていうのが、一時期現場とかで話題になって」と明かすと、共演者からは驚きの声が。「やってみたらホントにスッキリして」といい、「ホントはフタの1杯分ぐらい」と本来の適量も説明した。

そのため「だからもしかしたら、きき湯的には良くないかもしれないと思って、今迷ってたんですけど、まあ自己判断で」と勧めると、ケンコバは「良かった、法には触れてない」とひと安心。「アンガールズ」田中卓志は「1本丸ごとってなったら、ブワーって泡出てくるんじゃない？」と興味津々の様子だった。