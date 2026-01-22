気象庁は、長野県と関東地方北部では、２４日から２５日頃にかけて、積雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒を呼びかけています。

【画像をみる】24日（土）東京、埼玉で雪雲が…いつ、どこで降る？雪シミュレーション

［気象概況］

日本付近は、２５日頃にかけて強い冬型の気圧配置が続くでしょう。関東甲信地方の上空約５５００メートルには、氷点下３６度以下の強い寒気が断続的に流れ込む見込みです。



この強い寒気の流入に伴い、長野県北部では２１日夜遅くから降雪が強まり、警報級の大雪となっている所があります。





【22日～26日の雪雨シミュレーション】

［雪の実況］

長野県と関東地方北部では、山沿いや山地を中心に、引き続き２２日昼前にかけて大雪となる所があるでしょう。また、２４日から２５日頃も、大雪となる所がある見込みです。

２２日０５時現在の２４時間降雪量（アメダスによる速報値）

長野県

小谷 ５０センチ

野沢温泉 ４８センチ

飯山 ３７センチ

２２日０５時現在の積雪の深さ（アメダスによる速報値）

長野県

野沢温泉 １０５センチ

小谷 ９９センチ

飯山 ６４センチ

［雪の予想］

２２日６時から２３日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

関東地方北部 ３０センチ

甲信地方 ２０センチ

その後、２３日６時から２４日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

関東地方北部 １０センチ

甲信地方 １５センチ

その後、２４日６時から２５日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

関東地方北部 ３０センチ

甲信地方 ５０センチ



上空の寒気が予想以上に強まった場合や、雪雲が予想以上に発達した場合には、警報級の大雪となる地域が拡大する可能性があります。

その後も、２５日頃にかけて降雪が続き、積雪が多くなるおそれがあります。



［防災事項］

長野県北部では、２２日昼前にかけて、積雪や路面の凍結による交通障害に警戒してください。

長野県では２４日から２５日頃、関東地方北部では２２日昼前にかけてと２５日頃は、積雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒してください。また、落雷や突風、なだれにも注意してください。

２２日（木）

シミュレーションでは未明から早朝にかけて、長野県、群馬県、栃木県の一部地域で雪雲が見られます。

２３日（金）

２３日（金）のシミュレーションでは埼玉県と東京都、山梨県、静岡県、長野県の一部地域で雪雲がみられます。

２４日（土）

２４日（土）は午後から埼玉県と東京都、静岡県、群馬県、山梨県、長野県の一部で雪雲が広がる予報となっています。

２５日（日）

雪と雨のシミュレーションでは、長野県、群馬県、静岡県の一部に雪雲がかかる予想です。

２６日（月）

シミュレーションでは、長野県と群馬県の一部に雪雲がかかる予想です。

２７日（火）

シミュレーションでは、静岡県、山梨県、長野県の一部に雪雲がかかる予想です。

※予想にはブレ幅があるので最新の気象情報を確認してください。