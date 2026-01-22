北斗晶、ノブコブ・吉村からもらった差し入れを絶賛「気になって直ぐにいただいた」

タレントの北斗晶が21日に自身のアメブロを更新。お笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇からもらった差し入れを公開した。

この日、北斗は情報バラエティ番組『ヒルナンデス！』（日本テレビ系）への出演を報告し、吉村から「北海道の日高乳業バニラミルク」の差し入れがあったことを写真とともに紹介。「どんな味なのか！？気になって直ぐにいただいた」といい「ほんのりした甘さでどこか懐かしい味がする」と食レポした。

続けて「かなり美味しいラテになりそうとかチャイみたいになるのでは？とかパンケーキをこれで作ったらかなり美味しいはずとか」と共演者同士で話した内容について明かし「夢が広がる牛乳でした」とコメント。「牛乳嫌いな子とかでも飲める美味しさでした」と絶賛した。

また、帰宅後にファンから「物凄く立派な椎茸」が届いていたことを明かし「あまりの香りの良さに…」「速攻、グリルで焼いていただいちゃいました〜」と報告。「椎茸の醤油バター焼」の写真を公開し「肉厚で正に椎茸ステーキでした」と絶賛した。

最後に「この物価高に有難いいただきものばかりの1日でした 皆さんありがとうございました」と感謝をつづり、ブログを締めくくった。