ホワイトソックスなどでナックルボールを武器にして活躍したウィルバー・ウッドさんが、８４歳で亡くなった。在籍していたホワイトソックスが１７日に発表した。通算２６８４イニングを投げ１６４勝１５６敗、防御率３・２４。オールスターに３回選出された左腕で、１９７１年から１９７３年にかけて３シーズン連続でサイ・ヤング賞投票でトップ５入りを果たした。

全盛時の１９７１年から７５年にかけての５年間に１６８１回２／３を投げ、シーズン平均は約３３７回。昨季、メジャートップだったジャイアンツのローガン・ウェブは２０７回。約１３０イニングも多かった。

ウッドは１９７１年に２２勝１３敗、７完封を含む２２完投で計３３４回投げ、防御率は自己ベストの１・９１を記録した。それでもサイ・ヤング賞投票はわずか１票（受賞は２４勝８敗、防御率１・８２のアスレチックスのバイダ・ブルー）で獲得とはならなかった。翌年の１９７２年にはリーグ最多の２４勝（１７敗）、防御率２・５１。１９００年以降歴代２位の４９試合に先発、投球回３７６回２／３は、１９１６年殿堂入りの大投手グローバー・アレキサンダー（フィリーズ）の３８８イニング以来の投球回数だった。そんな疲れ知らずの左腕だったが、１９７６年タイガース戦でロン・レフレアの打球を受けて左膝蓋骨を骨折、それを機に成績を落として現役引退に追い込まれることになったことは、惜しまれた。

ウッドだけが突出しているかのように思われるが、１９７０年代まではリーグ最多投球回投手の数字は３００イニング以上がほとんどだった。メジャー各球団の先発投手のほとんどが、４人ローテーションで登板間隔は中３日だったからだ。それが１９９０年代に各球団５人ローテーションになった上に、１１０球前後で交代するケースが増え、トップの数字も２５０イニング前後となった。２０１０年以降は１００球交代が定着した上に、６人ローテーションのチームも。２５０イニングを超えたのは２０１１年ジャスティン・バーランダー（当時はタイガース）が最後となっている。

３００イニング超えは１９８０年フィリーズのスティーブ・カールトン（３０４回）が最後、日本でも１９７８年クラウンライターの東尾修（３０３回１／３）が最後で、日米通じて「不滅の数字」どころか２５０イニング超えも出てこないかもしれない。往年の投手たちから見れば２００イニング前後投げて大金を稼ぐ現代の先発投手たちを、どう思っているのだろうか…。

※参考資料 米大リーグ公式サイト、ベースボール・リファレンス

蛭間 豊章（ベースボール・アナリスト）