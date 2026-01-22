今週に入り北陸地方では大雪が続いてますが、週末も冬型の気圧配置が強まり雪の降り方が激しくなりそうです。交通障害などに引き続き注意・警戒が必要です

25日(日)午前9時の予想天気図です。冬型の気圧配置になっていて、日本海の等圧線の間隔が小さくなっています。日本海側では北よりの風が強まるでしょう。

週末の雪と風の予想ですが、24日(土)は北陸では一日を通して雪が降るでしょう。昼前からは石川県や福井県の山地では大雪のところもありそうです。

25日(日)も、引き続き日本海側の地域では北西の風が強く、北陸などで雪が降り続くでしょう。午前中は特に福井県などで発達した雪雲が流れ込んできそうです。

【23日正午までに予想される24時間降雪量（多い所）】

新潟県 平地 50センチ

新潟県 山沿い 80センチ

富山県 平地 50センチ

富山県 山間部 70センチ

石川県 平地 40センチ

石川県 山地 80センチ

福井県 平地 40センチ

福井県 山地 60センチ

【24日正午までに予想される24時間降雪量（多い所）】

新潟県 平地 70センチ

新潟県 山沿い 70センチ

富山県 平地 40センチ

富山県 山間部 50センチ

石川県 平地 30センチ

石川県 山地 50センチ

福井県 平地 30センチ

福井県 山地 50センチ

【25日正午までに予想される24時間降雪量（多い所）】

新潟県 平地 50センチ

新潟県 山沿い 70センチ

富山県 平地 50センチ

富山県 山間部 70センチ

石川県 平地 40センチ

石川県 山地 70センチ

福井県 平地 30センチ

福井県 山地 50センチ

土曜日、日曜日も、金沢では雪が降るでしょう。最低気温が氷点下になる冬日の日が続きそうです。

すでに、これまでの雪で道路状況の悪いところは多くありますが、週末の雪でさらに積雪が増えるおそれがあります。

また、大雪が続くところでは停電などの心配もあります。週末に向けては灯油の準備など暖を十分にとれるようにする、スマートフォンの充電を十分にしておくなど対策をしてください。