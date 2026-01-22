◇卓球全日本選手権シングルス第3日（2026年1月22日 東京体育館）

全日本選手権は22日から4回戦が始まり、スーパーシードの選手が登場した。

一般女子の部で史上4人目の4連覇が懸かる早田ひな（25＝日本生命）は、高校生を相手に第1ゲームを奪われたが、その後はリズムを取り戻して4−1で貫録勝ち。「今年も4連覇が懸かっているという感覚はあまりなくて、また1からのスタートで一戦一戦頑張っていきたい」と無欲を強調していた。

平野美宇（25＝木下グループ）は岡田琴菜（23＝十六フィナンシャルグループ）に第2、第4ゲームを失い、一進一退の攻防となるが、最後は4―2で勝利。

伊藤美誠（25＝スターツ）は大学生相手に第1ゲームこそ15−13ともつれたが、その後は勢いに乗り4―0で勝利。22年以来、4大会ぶりの優勝へ発進した。

張本美和（17＝木下グループ）は小畑美月（23＝デンソーポラリス）に4―0で勝利するなど、順当に5回戦へ進出した。

また、小学6年生の松島美空（12＝田阪卓研）が、スーパーシード選手として4回戦から出場した三村優果（26＝サンリツ）に4―0で勝利。これで福原愛、加藤美優が持つ小学生最高記録の32強となった。