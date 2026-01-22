¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë»º¸å¡ª¡©¤Û¤Ã¤½¡¼¡×NEWS¾®»³·Ä°ìÏº ¡Ê41¡Ë¤ÎºÊ¡¦±§Ìî¼ÂºÌ»Ò¡Ê39¡Ë¡¢Èþ¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä»£±Æ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë
¡¡¡ÖNEWS¡×¤Î¾®»³·Ä°ìÏº¡Ê41¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¡ÖAAA¡×¤Î±§Ìî¼ÂºÌ»Ò¡Ê39¡Ë¤¬21Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¥ß¥Ë¥¹¥«¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2024Ç¯3·î¤Ë¾®»³¤È·ëº§¤·¡¢Íâ25Ç¯6·î¤Ë¤ÏÂè1»Ò½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿±§Ìî¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇInstagram¤Ç¤Ï¡¢º¸¼êÌô»Ø¤Ë»ØÎØ¤¬µ±¤¯¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖÆ÷¤ï¤»Åê¹Æ¡¦¡¦¡¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ØLAVANDA¡Ê¥é¥Ð¥ó¥À¡Ë¡Ù¤Î»£±Æ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡2026Ç¯1·î21Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë»ç¿§¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸þ¤±¤Î»£±Æ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö»º¸å¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£¤Û¤ó¤È¤Ë»º¸å¡¼!? ¤Û¤Ã¤½¡¼¡¼¡¼¡×¡Ö»ç¤Î½÷¿ÀÍÍ¤¬Éñ¤¤¹ß¤ê¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥á¥ó¥«¥é¤À¤·¡¢²Ä°¦¤¤¤·¡¢¤Û¤ó¤ÈÆ¬Êú¤¨¤ë¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤·¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¤¡×¤Ê¤É¡¢½Ð»º¸å¤âÊÑ¤ï¤é¤ÌÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀä»¿¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë