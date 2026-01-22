藤岡弘、（79）天翔愛（24）藤岡真威人（22）天翔天音（20）藤岡舞衣（17）の藤岡ファミリーが22日、都内で、「洋服の青山／スーツスクエア」フレッシャーズ新CM発表会に出席した。

東映特撮ファンクラブ（TTFC）で25日配信開始の「仮面ライダーアインズwithガールズリミックス」で天音は、三日月ナユタを演じ、女性版仮面ライダーとなる仮面ライダーアインズに変身する。

弘、は初代「仮面ライダー」で、真威人は映画「仮面ライダー ビヨンド・ジェネレーションズ」で、それぞれ本郷猛／仮面ライダー1号を演じている。天音は藤岡家で3人目の仮面ライダーとなる。

天音は「仮面ライダーが55周年を迎える年に、私が受け継いで変身をできるというのはとても光栄なこと」とし、「責任感、使命感を感じながら演じさせていただいた。新しい仮面ライダーアインズを、一から作り上げていこうという強い気持ちになります」と決意を示した。

変身シーンについては、父弘、から6時間もの指導を受けた。「『目の中から心の強さを感じられるように』と強く言ってくださって、そこを一番意識して演じるようにしました」。

弘、は「目に内面がでる」とし、「精神をしっかり持った上での武道を教えてきたので期待している。これからが勝負」とした。

天音は弘、の「変身」のかけ声で変身の最後となる決めポーズを披露も弘、は「まだまだ」と辛口評価。天音は「猛特訓してもらいます」と話した。

新CM「ありがとう」編では、弘、の「家族、変身」のかけ声で4兄弟が大人っぽいスーツ姿に変身。最後も弘、の「家族、感謝」で締めくくられている。23日から全国で放映される。