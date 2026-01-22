１１日の京都１Ｒで落馬し、左手尺骨と左足脛骨の骨折と診断された和田竜二騎手（４８）＝栗東・フリー＝は術後の経過を観察していたが、近日中に左膝靱帯の再手術を行うため、現役復帰に間に合わないことが２２日、明らかになった。

和田竜は所属する騎手マネジメント会社Ｒｉｓｙを通じて「左膝の手術の際に靱帯の損傷もみつかり、馬に乗るには時間をかけて治療を行う必要があります。幸い、次の調教師というステップに向かえる私にとってはそれに専念して努力し、精進しようとすぐに切り替えることができました。しかし、ここまで私を応援してくださったファンの皆様、馬主様、関係者の皆様、そして支え続けてくれた愛する家族の前で、最後の騎乗姿を見せられないのは申し訳ない気持ちでいっぱいです。３０年間、ファンの皆さまの声援に支えられ、ここまで走り続けられたことに心から感謝しています。最後に心の声を聞いて下さい。競馬で勝って喜んでもらえることが何よりに幸せでした。競馬 最高！」とコメントした。

ＪＲＡ新規調教師試験に合格した和田竜は２月２８日の現役引退が決定しており、ＪＲＡ通算１５３４勝（うち重賞５０勝）で騎手人生に幕を下ろすことになる。

◇和田 竜二（わだ・りゅうじ）１９７７年６月２３日生まれ。滋賀県出身。４８歳。所属フリー。９６年に栗東・岩元市三厩舎所属でデビューし、初騎乗は同年３月２日の阪神３Ｒ（テイエムカミカゼ＝７着）。初勝利は同１６日の阪神７Ｒ（エスティートップ）。同年のステイヤーズＳ（サージュウェルズ）で重賞初制覇を飾ると、９９年にはテイエムオペラオーとのコンビで皐月賞を制してＧ１初制覇。さらに２０００年には天皇賞・春から有馬記念までＧ１・５連勝を果たすなど、オペラオーとのコンビでＧ１７勝をマークした。ＪＲＡ通算２万２１７６回の騎乗で通算１５３４勝、うちＧ１・８勝を含む重賞５０勝。２５年１２月に２６年度調教師免許試験に合格。１６５センチ、５０キロ。長男・陽希はＪＲＡ騎手。