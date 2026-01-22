BTSが、ソウルの中心地・光化門（クァンファムン）広場一帯で、カムバック記念の映像撮影とイベントを実施する可能性が報じられた。

韓国の地上波テレビ局SBSは22日「BTS側は国家遺産庁に景福宮（キョンボクン）、光化門、崇礼門（スンレムン）一帯の場所使用と撮影許可を要請した」と伝えた。

光化門広場は、ソウルの中心部に位置しており、大規模な市民集会の会場となることもある。集会の場所としての人気はダントツ。過去に大規模な市民運動などが行われたこともあり、韓国人にとっては特別な場所といえる。報道によると、国家遺産庁が20日に条件付きの使用を承認し、BTSは同地でカムバックステージのための事前映像などを撮影できるようになったという。

SBSは「カムバックを知らせる事前撮影の他に、メンバーはカムバックに合わせて光化門広場での公演も準備中だ。ソウル市に光化門広場使用申請書を出しており、市は早ければ今週中にも決定する見通し。公演は、カムバック当日の3月20日と21日、22日に開く案を検討している」と報じた。

公演が実現すれば、BTSは、光化門広場で単独公演を開く初の歌手となる。これまで主要文化行事で、複数の歌手が招待されて公演をしたことはあるが、単独で使用許可を出されたことはないという。