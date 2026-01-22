【OMEN、HyperXの統合】 1月22日 発表

日本HPは同社のゲーミングブランドOMENとHyperXを、HyperXに統合すると1月22日に発表した。合わせて16型ゲーミングノートPC「HyperX OMEN MAX 16 Gaming Laptop」など新製品を発表した。

新製品は「HyperX OMEN MAX 16 Gaming Laptop」、「HyperX OMEN 15 Gaming Laptop」、Xbox認定アーケードコントローラー「HyperX Clutch Tachi ゲーミングレバーレス アーケードコントローラー」に加えゲーミングキーボード3種。

「HyperX OMEN MAX 16 Gaming Laptop」はCore Ultra 200HXシリーズかRyzen AI 9 HX 475に加え、最高でGeForce RTX 5090 Laptopを搭載可能。トリプルファンによる冷却機能を再設計し、1Kポーリングレートキーボードを採用している。価格は未定で、4月中旬以降発売予定。

「HyperX OMEN 15 Gaming Laptop」はCore Ultra 9 386HかRyzen 9 8945HX、GeForce RTX 5070 Laptopまでを搭載でき、「OMEN Tempest Coolingテクノロジー」を採用。4月以降、OLEDパネル搭載モデルを販売するという。価格は246,500円からで、2月中旬発売予定。

「HyperX Clutch Tachi ゲーミングレバーレス アーケードコントローラー」はレバーレスのXbox対応アーケードコントローラーで、磁気スイッチを採用。専用ソフトの「NGENUITY」を使用してボタンマッピングやラピッドトリガーなどの調整が可能としている。価格は未定で、2026年前半に発売予定。

ゲーミングキーボード「HyperX Origins 2」シリーズは「HyperX Alloy Origins 2 1800ゲーミングキーボード」「HyperX Alloy Origins 2 65ゲーミングキーボード」を展開する。「1800ゲーミングキーボード」はフルキーボード相当の機能をまとめ、「65キーボード」は65％レイアウトとなっている。価格は「1800ゲーミングキーボード」が22,800円で、「65キーボード」が18,000円、1月22日発売。

HyperX Alloy Origins 2 1800

「HyperX Eve 1800 ゲーミングキーボード」はメンブレンスイッチを採用したキーボード。「NGENUITY」を使用することでゲームモードの設定やマクロの作成などが可能となる。1月22日に発売し、価格は8,980円。

(C)2026 HP Development Company, L.P.