「国宝」コンビ・森七菜＆黒川想矢、共演決定に反響相次ぐ「2人の掛け合いが楽しみ」「絶対に観たい」
【モデルプレス＝2026/01/22】俳優の森七菜と黒川想矢がオムニバス映画「青い鳥」（3月6日〜TOHOシネマズ日比谷にて1週間限定公開）で共演することが発表。映画「国宝」コンビの共演が話題を呼んでいる。
【写真】「国宝」女優＆俳優 映画再共演の初出し2ショット
森と黒川が共演する「青い鳥」は、フォーマット、メディア、実績の有無を問わず、クリエイターが自由に才能を発揮できる場を提供するという目的で、東宝の若手社員が立ち上げた才能支援プロジェクト「GEMSTONE Creative Label」から生まれた、短編オムニバス映画の一編。監督自身をモデルとした女性写真家を森、そして彼女と旅を共にする心に傷を負った少年役を黒川が演じる。
「第49回日本アカデミー賞」にて作品賞など最多13部門でノミネート、森は優秀助演女優賞も受賞している映画「国宝」への出演も記憶に新しい、若き「国宝」コンビの2人が、北海道の雄大な自然の中で「幸せ」を追い求める痛々しいほどに繊細な旅を紡ぐ。
この発表に対して「2人の掛け合いが楽しみ」「絶対に観たい」「“国宝”コンビ大好き」「共演すごくうれしい」などの反響が寄せられている。映画「国宝」では、森は吉沢亮演じる立花喜久雄を支える女性・彰子を、黒川は吉沢の幼少期を演じた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「国宝」女優＆俳優 映画再共演の初出し2ショット
◆森七菜＆黒川想矢、「国宝」コンビ再共演
森と黒川が共演する「青い鳥」は、フォーマット、メディア、実績の有無を問わず、クリエイターが自由に才能を発揮できる場を提供するという目的で、東宝の若手社員が立ち上げた才能支援プロジェクト「GEMSTONE Creative Label」から生まれた、短編オムニバス映画の一編。監督自身をモデルとした女性写真家を森、そして彼女と旅を共にする心に傷を負った少年役を黒川が演じる。
◆森七菜＆黒川想矢の再共演に反響
この発表に対して「2人の掛け合いが楽しみ」「絶対に観たい」「“国宝”コンビ大好き」「共演すごくうれしい」などの反響が寄せられている。映画「国宝」では、森は吉沢亮演じる立花喜久雄を支える女性・彰子を、黒川は吉沢の幼少期を演じた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】