豊田裕大＆中川翼「コスラバ2」撮影現場への差し入れに反響「2ショットシール可愛すぎ」「グッズにしてほしい」奥野壮が買ってきたアイスも
【モデルプレス＝2026/01/22】俳優の奥野壮と豊田裕大がW主演を務めるフジテレビ系ドラマ「コスメティック・プレイラバー Season2」（毎週木曜25時15分〜／FODで独占見放題配信）の公式X（旧Twitter）が、1月21日に更新された。豊田と、同作の共演者であり同じ事務所・TopCoatに所属する俳優の中川翼からの差し入れが公開され、話題を集めている。
【写真】人気BL俳優「2ショットシール可愛すぎ」ラッピングセンス抜群差し入れ
投稿では「とある日の撮影、豊田さん＆中川さんから冷凍フルーツの差し入れをいただきました」と伝え、差し入れの写真を披露。食べやすい大きさにカットされた数種類のフルーツが1本の串に刺さっており、ビニールのラッピング袋に貼られたシールには、豊田と中川が仲良くポーズを決める2ショットがプリントされている。また「奥野さんのアイスも後ろに」と奥野からも差し入れがあったことを報告した。同作で進藤丈広氏とともに監督を務める杉山嘉一氏は自身のXでこのポストを引用する形で「奥野くんのアイスは確か、本人が撮影の合間に買ってきてくれたはず」と明かした。
この投稿は「現場が和みそう」「センスと愛を感じる」「食べやすくて気遣いが素敵」「2ショットシール可愛すぎ」「グッズにしてほしい」「本人が買ってきたなんて最高の差し入れ」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆豊田裕大＆中川翼、2ショットシール付きの差し入れ披露
投稿では「とある日の撮影、豊田さん＆中川さんから冷凍フルーツの差し入れをいただきました」と伝え、差し入れの写真を披露。食べやすい大きさにカットされた数種類のフルーツが1本の串に刺さっており、ビニールのラッピング袋に貼られたシールには、豊田と中川が仲良くポーズを決める2ショットがプリントされている。また「奥野さんのアイスも後ろに」と奥野からも差し入れがあったことを報告した。同作で進藤丈広氏とともに監督を務める杉山嘉一氏は自身のXでこのポストを引用する形で「奥野くんのアイスは確か、本人が撮影の合間に買ってきてくれたはず」と明かした。
◆豊田裕大＆中川翼からの差し入れに「センスと愛を感じる」と反響
この投稿は「現場が和みそう」「センスと愛を感じる」「食べやすくて気遣いが素敵」「2ショットシール可愛すぎ」「グッズにしてほしい」「本人が買ってきたなんて最高の差し入れ」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】