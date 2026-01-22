多部未華子、“よく観るテレビのジャンル”“影響を受けたテレビ番組”語る
女優の多部未華子（36歳）が、スカパー！の新ブランドキャラクターに起用され、新CMに出演。1月24日より「見たいものが、なんかある。」風呂上り篇の放映を開始する。それに伴いインタビューに答え、“影響を受けたテレビ番組”などについて語った。
今回のCMは、豊富な放送コンテンツが揃うスカパー！なら、「あなたの見たいものがなにかある」という魅力を、多部が演じる女性を通じて伝える内容。
撮影後のインタビューでは、「よく観るTVのジャンル」を聞かれ「テレビをつけると、まずはニュース番組を必ずチェックします。毎日子育てに追われていると、どうしても社会の流れがわからない日があるので、今の世の中を知るためにも、ニュース番組を見るようにしています」と答える。
また、「テレビを観ていてワクワクする瞬間」については「温泉が大好きで、最近は成分や効能まで気になってしまうんです（笑）。番組で『こんな場所に、こんな色の温泉が湧いているんだ！』という発見があると、すごくワクワクします。『いつか行ってみたいな』と想像を膨らませるのが、今の楽しみですね」と回答。
さらに「影響を受けたテレビ番組」を聞かれると、「ドキュメンタリー番組が好きで、特に一人の人生を長年かけて追うような密着型のドキュメンタリーがすごく好きです。自分とは違う生き方や価値観を持った方を見ると、心に残りますし、その方の考え方とかの影響を受けます」と語った。
今回のCMは、豊富な放送コンテンツが揃うスカパー！なら、「あなたの見たいものがなにかある」という魅力を、多部が演じる女性を通じて伝える内容。
また、「テレビを観ていてワクワクする瞬間」については「温泉が大好きで、最近は成分や効能まで気になってしまうんです（笑）。番組で『こんな場所に、こんな色の温泉が湧いているんだ！』という発見があると、すごくワクワクします。『いつか行ってみたいな』と想像を膨らませるのが、今の楽しみですね」と回答。
さらに「影響を受けたテレビ番組」を聞かれると、「ドキュメンタリー番組が好きで、特に一人の人生を長年かけて追うような密着型のドキュメンタリーがすごく好きです。自分とは違う生き方や価値観を持った方を見ると、心に残りますし、その方の考え方とかの影響を受けます」と語った。