ポケモン好き必見！ナチュラグラッセの数量限定コレクション登場
天然由来成分100％のスキンケア発想メイクブランド「ナチュラグラッセ」から、心ときめくポケモンコレクションが数量限定で登場します。肌へのやさしさと高機能を両立した人気アイテムが、特別なデザインでラインナップ。メイク時間がもっと楽しくなるだけでなく、持っているだけで気分が上がるのも魅力です。さらに期間限定POPUPも開催され、ポケモンの世界観に浸りながらお買い物を楽しめます♡
ポケモンと楽しむ限定ベースメイク
メイクアップクリームモイストP【数量限定】
©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
価格:3,850円(税込)
悩みをカバーしながら、つややかな上質素肌を演出する日焼け止め化粧下地。史上最強*のUVカット効果で、毎日のベースメイクを快適に支えます。
容量:30g
カラー:全3色
SPF50+PA+++
*ナチュラグラッセメイクアップクリームシリーズ内におけるUVカット効果(SPF50+PA+++)の比較
UVプロテクションベースP【数量限定】
©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
価格:3,740円(税込)
紫外線・ブルーライト・近赤外線を徹底カットする高機能スキンケアUV。素肌感を残した自然な仕上がりが魅力です。
容量:30mL
カラー:全1種(クリアベージュ)
SPF50+PA+++
仕上がりを格上げするフェイスアイテム
スキンケアシールドプレストパウダーP【数量限定】
©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
価格:4,620円(税込)
きめ細やかな肌質感をキープしながら、素肌ケアも叶えるプレストパウダー。持ち運びにも便利です。
内容量:9.9g
カラー:全1種(ミラージュピンク)
ブラシ付き
ポアレススムースプライマーP【数量限定】
©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
価格:3,300円(税込)
瞬時に毛穴レス*な肌を演出する、シリコンで埋めない凹凸プライマー。
容量:20g
カラー:全1種
*メイクアップ効果
POPUPと購入特典も見逃せない
©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
2026年2月4日(水)～2月11日(水)の期間、RAYARDMIYASHITAPARKSouth2Fにて「ナチュラグラッセポケモンコレクションPOPUP」を開催。
カプセルトイ賞品
©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ナチュラグラッセ オリジナルショッパー
©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ナチュラグラッセ オリジナルギフトBOX
©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
1点以上購入でカプセルトイイベント、2点以上でオリジナルショッパー、3点以上でオリジナルギフトBOXをプレゼント。※購入特典はなくなり次第終了とさせていただきます。
ナチュラグラッセ×ポケモンで叶える特別な毎日
スキンケア発想の処方と、ポケモンの愛らしい世界観が融合した今回のコレクションは、メイクを楽しみながら肌をいたわりたい大人女子にぴったり。
数量限定だからこそ、気になるアイテムは早めのチェックがおすすめです。お気に入りのポケモンと一緒に、毎日のメイク時間をもっと楽しく彩ってみてください♪