ポケモン好き必見！ナチュラグラッセの数量限定コレクション登場

天然由来成分100％のスキンケア発想メイクブランド「ナチュラグラッセ」から、心ときめくポケモンコレクションが数量限定で登場します。肌へのやさしさと高機能を両立した人気アイテムが、特別なデザインでラインナップ。メイク時間がもっと楽しくなるだけでなく、持っているだけで気分が上がるのも魅力です。さらに期間限定POPUPも開催され、ポケモンの世界観に浸りながらお買い物を楽しめます♡

ポケモンと楽しむ限定ベースメイク

メイクアップクリームモイストP【数量限定】



©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

価格:3,850円(税込)

悩みをカバーしながら、つややかな上質素肌を演出する日焼け止め化粧下地。史上最強*のUVカット効果で、毎日のベースメイクを快適に支えます。

容量:30g

カラー:全3色

SPF50+PA+++

*ナチュラグラッセメイクアップクリームシリーズ内におけるUVカット効果(SPF50+PA+++)の比較

UVプロテクションベースP【数量限定】



価格:3,740円(税込)

紫外線・ブルーライト・近赤外線を徹底カットする高機能スキンケアUV。素肌感を残した自然な仕上がりが魅力です。

容量:30mL

カラー:全1種(クリアベージュ)

SPF50+PA+++

エリクシール新色登場♡大人の影悩みを補正するトーンアップUV乳液

仕上がりを格上げするフェイスアイテム

スキンケアシールドプレストパウダーP【数量限定】



価格:4,620円(税込)

きめ細やかな肌質感をキープしながら、素肌ケアも叶えるプレストパウダー。持ち運びにも便利です。

内容量:9.9g

カラー:全1種(ミラージュピンク)

ブラシ付き

ポアレススムースプライマーP【数量限定】



価格:3,300円(税込)

瞬時に毛穴レス*な肌を演出する、シリコンで埋めない凹凸プライマー。

容量:20g

カラー:全1種

*メイクアップ効果

POPUPと購入特典も見逃せない

2026年2月4日(水)～2月11日(水)の期間、RAYARDMIYASHITAPARKSouth2Fにて「ナチュラグラッセポケモンコレクションPOPUP」を開催。

カプセルトイ賞品

ナチュラグラッセ オリジナルショッパー

ナチュラグラッセ オリジナルギフトBOX

1点以上購入でカプセルトイイベント、2点以上でオリジナルショッパー、3点以上でオリジナルギフトBOXをプレゼント。※購入特典はなくなり次第終了とさせていただきます。

ナチュラグラッセ×ポケモンで叶える特別な毎日

スキンケア発想の処方と、ポケモンの愛らしい世界観が融合した今回のコレクションは、メイクを楽しみながら肌をいたわりたい大人女子にぴったり。

数量限定だからこそ、気になるアイテムは早めのチェックがおすすめです。お気に入りのポケモンと一緒に、毎日のメイク時間をもっと楽しく彩ってみてください♪