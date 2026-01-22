Åì¾ÚÈ¿È¯¡¢½ªÃÍ5Ëü3688±ß¡¡914±ß¹â¡¢Éý¹¤¤ÌÃÊÁ¤ËÇã¤¤
¡¡22Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÏÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê225¼ï¡Ë¤¬6±Ä¶ÈÆü¤Ö¤ê¤ËÈ¿È¯¤·¤¿¡£½ªÃÍ¤ÏÁ°ÆüÈæ914±ß25Á¬¹â¤Î5Ëü3688±ß89Á¬¡£¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¼«¼£ÎÎ¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ò½ä¤ëÊÆ¹ñ¤È²¤½£¤ÎÂÐÎ©·üÇ°¤¬¸åÂà¡£Åê»ñ²È¤¬¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤ë»ÑÀª¤ò¶¯¤á¡¢Éý¹¤¤ÌÃÊÁ¤¬Çã¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Åì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¡ÊTOPIX¡Ë¤Ï26.68¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î3616.38¡£½ÐÍè¹â¤Ï24²¯1484Ëü³ô¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï21Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ë¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥ÉÎÎÍ¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë²¤½£8¥«¹ñ¤Ø¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò¸«Á÷¤ë¹Í¤¨¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢ÉðÎÏ¹Ô»È¤âÈÝÄê¤·¤¿¡£»Ô¾ì¤Ë°Â¿´´¶¤¬¹¤¬¤ê¡¢Ê¿¶Ñ³ô²Á¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤Ê¤É¤ËÇã¤¤ÃíÊ¸¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£